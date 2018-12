Simone e Ivan Lins selam parceria em turnê que chega a Salvador hoje

Dois ícones da MPB, juntos, em um mesmo show, cantando sucessos que embalaram muitas histórias e romances durante pelo menos três décadas. É assim que pode ser definida a turnê Simone Encontra Ivan Lins, que chega hoje à Concha Acústica.

Ligados desde o início dos anos 70 quando em seu álbum de estreia, Simone gravou uma canção de Ivan Lins (Chegou a Hora), as carreiras desses dois artistas se cruzaram muitas vezes.



Daí em diante, como que seguindo a mensagem contida em Começar de Novo (um clássico da dupla Ivan Lins e Vitor Martins também lançado pela cantora baiana) eles têm se reencontrado sempre renovados prontos para novos desafios.



O desejo de fazer um show como este de agora vinha sendo gestado há anos, mas por incompatibilidade de agendas, só foi possível agora. “Vínhamos alimentando esse encontro há bastante tempo, exatamente por conta das colaborações desses anos todo”, diz Ivan Lins ao lembrar o impacto que a gravação da amiga causou na sua carreira de compositor e também de intérprete.



"Começar de Novo é minha música mais gravada em todo mundo e é a que mais me rende em termos de direitos autorais. Simone é muito importante na minha carreira, assim como foi Elis e outras grandes cantoras brasileiras”, ressalta o cantor.

Dirigido por Zélia Duncan, o show dos dois é definido por Ivan Lins como “equilibrado” e capaz de fazer o público presente interagir cantando boa parte do tempo. “O repertório do show foi basicamente escolhido pela Simone e pela Zélia. Quase 90% dele foram elas que definiram. Elas se apegaram a canções minhas que a Simone nunca tinha cantado e a sucessos tanto na voz da Simone como na minha“. Tem canções mais lentas, mais aceleradas, pouco e muito conhecidas. O espetáculo é bem equilibrado”, detalha. A chegada de Zélia, amiga dos dois, contribuiu para isso. "Foi uma experiência, resolvemos experimentar. Ela é uma pessoa muito sensível e culta, muito inteligente também. Fez uma direção bem simples, não quis inventar nada. Uma direção simples e que funcionou muito bem", comenta Ivan.



Esse novo reencontro dos dois acontece 14 anos após o lançamento de Baiana da Gema, álbum no qual Simone interpretou 13 canções então inéditas, especialmente escritas para ela por Ivan e um time de parceiros.



A expectativa de fazer o show em Salvador, cidade natal da parceira de palco, é de uma grande festa. “Será uma noite memorável! Ficamos no palco do começo ao fim, quase todas as músicas em dueto”, promete Ivan Lins.