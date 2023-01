Simone Mendes contrata equipe da dupla com Simaria: 'Boleto para pagar'

A cantora Simone Mendes, de 38 anos, tomou uma atitude que salvou a vida de vários profissionais. Após o término com Simaria, sua dupla de palco, a artista resolveu contratar a equipe da banda antiga, já que muitos estavam desde o fim da dupla sem trabalhar.

Em conversa à Quem, ela explicou a situação e brincou que todos precisam pagar suas contas para sobreviver, já que Simaria não vai retornar aos palcos tão cedo e nem tem pretensão de continuar vivendo da música. "Toda a equipe segue comigo... desde empresários, músicos. Todo mundo tem boleto para pagar", comentou.

Ainda na conversa, ela revelou que ficar sozinha no palco foi difícil, mas acabou se acostumando e sentindo que tem força para continuar, principalmente com a chegada do novo EP, Cintilante, que estreia nesta quinta-feira (26).

"Até mesmo o período em que me apresentei sozinha nos palcos, antes de nos separarmos, fez com que eu criasse ainda mais confiança e força. Esse projeto está sendo todo preparado com muito carinho. Escolhi cada faixa com muito amor. E o que me deixa mais feliz é que todos que escutam amam o repertório", explica.

Por fim, a cantora negou que tenha tido qualquer briga com a irmã, mas que ela foi essencial para a carreira solo, "afinal, cheguei até aqui graças a nossa trajetória como dupla".