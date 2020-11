Simone mostra barrigão de Zaya em foto com marido e filho: 'Minha vida toda!'

O empresário Kaká Diniz postou em sua conta no Instagram uma foto com a família, neste domingo (16), se declarando para a família. Na postagem, mostrou seu amor pela esposa, Simone, da dupla sertaneja com a irmã dela, Simaria, e também pelos filhos. O segundo está por vir: Simone está grávida de quatro meses de Zaya, que será a primeira irmãzinha de Henry Diniz, 6 anos.

Emocionado, o empresário escreveu: “Saudades desse grude tbm... meus amores! Minha vida toda em uma única foto”.

Nome da filha

Recentemente, Simone e o marido anunciaram o nome da bebê. Ao invés de "Maya", como anunciado anteriormente pela cantora, ficou "Zaya". O anúncio foi feito em um vídeo postado no canal no YouTube da artista. Ela e Kaká Diniz explicam que "Zaya" é a mistura dos nomes "Zara" e "Maya".

O primeiro (Zara) era preferido por Simone. Já o segundo era a escolha do "maridão" e do filho do casal, Henry. "Zaya", então, junção dos dois nomes, surgiu como uma solução para a questão.