Simone traz para Salvador turnê que celebra 50 anos de carreira

A cantora Simone traz para a Concha Acústica do Teatro Castro Alves a turnê "Tô Voltando", que celebra os 50 anos da carreira dela. O show será em 4 de agosto e as vendas começam nesta sexta-feira (9), pelo site Bilheteria Digital ou presencialmente na Midialouca Livraria, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 50 no lote Vale Cultura e R$ 250 no segundo lote (ambos o valor da inteira).

O show passa pela trajetória da cantora, em um roteiro que faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas. Músicas de autores como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, cujas primeiras versões ganharam o Brasil por meio da voz de Simone, estão presentes no repertório do espetáculo, que tem direção musical de Pupillo e direção geral de Marcus Preto. A realização é da Join Entretenimento, Plas! Produções e Nascimento Produções.

O público vai conferir clássicos eternizados por Simone no repertório da Música Popular Brasileira, como “O Que Será (À Flor da Terra)” (Chico Buarque), “Jura Secreta” (Sueli Costa/ Abel Silva), “Começar de Novo” (Ivan Lins/ Vitor Martins), “Encontros e Despedidas” (Milton Nascimento/ Fernando Brant), “De Frente pro Crime” (João Bosco/ Aldir Blanc) e “Tô Voltando” (Maurício Tapajós/ Paulo César Pinheiro), que dá nome à turnê. Também está no roteiro a primeira interpretação de Simone para “Divina Comédia Humana”, canção que Belchior escreveu para a cantora lançar em "Face a Face" (1977), mas que ficou de fora do álbum.

No palco, Simone é acompanhada pelos músicos Frederico Heliodoro (baixo), Filipe Coimbra (guitarra e violão), Chico Lira (teclados), Ronaldo Silva (bateria) e André Siqueira (percussão).

Nascida em Salvador no Natal de 1949, Simone estreou como cantora profissional em 1973. De lá para cá, gravou 31 álbuns de estúdio e seis ao vivo, alguns produzidos especialmente para o mercado internacional. Teve quase 50 canções em trilhas de novelas e incontáveis hits em listas das mais tocadas no país. Em 1979, lançou "Pedaços", álbum que a colocou definitivamente no panteão das maiores intérpretes da história da música brasileira. A partir de meados da década de 1980, não havia álbum de Simone que não batesse as 400 mil unidades vendidas. Já nos anos 1990, o temático "25 de Dezembro" bateu 1,5 milhão de cópias em menos de dois meses — e segue no posto de álbum natalino mais ouvido do país.

SIMONE – TÔ VOLTANDO

Data: 04.08.2023

Local: Concha Acústica - TCA

Abertura: 17h30

Show Simone: 19h

Endereço: Praça Dois de Julho, S/n – Campo Grande – Salvador-BA

Classificação Etária: 16 anos – Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.

Valor dos ingressos:

Lote VALE CULTURA: R$50,00 (inteira)/ R$25,00 (meia)

2o Lote - Pista: 250,00 (inteira)/ 125,00 (meia)

Vendas:

- www.bilheteriadigital.com

- Midialouca Livraria: Rua da Fonte do Boi, 81 - Rio vermelho. CEP: 41940-360 - Salvador – BA. Tel: (71) 3334-2077. Funcionamento: Segunda à Sábado (exceto feriados) das 8hs às 22hs.