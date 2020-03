Simony diz que vai processar Dudu Camargo por assédio

Durante o primeiro dia de cobertura do Carnaval 2020, pela RedeTV!, Simony, 43, teve o seio apalpado, ao vivo, sem consentimento, por Dudu Camargo, 21. Decidida a processar o apresentador por assédio, a cantora afirma que, caso vença, doará a indenização para casas que cuidem de mulheres violentadas, abusadas e que sofrem relacionamentos abusivos.

A situação aconteceu ao vivo, quando os dois estavam ao lado de Nelson Rubens. Dudu passou a manusear o vestido da cantora, e então apalpou os seios dela sem consentimento. Na hora, Simony reagiu apenas dizendo “esse Dudu é abusado”. O apresentador ainda forçou um selinho e disse que gostaria de ter filhos com ela.

Em entrevista ao F5 no dia seguinte, a cantora disse não ter reagido na hora por ter ficado perplexa diante da situação. “Poderia ter jogado o microfone nele, xingado, mas aquilo me deixou tão passada que não consegui tomar uma atitude. Simplesmente me manifestei, não pelo barulho que a internet fez, mas porque isso me deixou chateada". Simony não foi procurada por Dudu depois do ocorrido, mas seguiu em frente com as providências judiciais em relação ao caso.

(Foto: Reprodução)

"Aprendi como mulher, mesmo, não só por ser artista, aprendi a ser voz. E não ter medo do que vão pensar ou dizer de mim, que estão fazendo 'mimimi'. Tudo que você luta, não é esquerda ou de direita, é seu direito. Usei minha voz sem ter medo só porque sou artista", explicou.

Ela afirmou, ainda, que apesar de tudo vê sua estreia como apresentadora de maneira positiva: "Tirando caso do Dudu, tudo foi muito legal. Ano que vem estou em Salvador", contou.