Simpósio sobre obesidade acontece em Salvador no mês de julho

O 1º Simpósio do Hospital da Obesidade acontece em Salvador, no dia 8 de julho, a partir das 8h30, com o tema "Um novo olhar para o tratamento da obesidade". O evento será no Fera Palace Hotel, no Centro Histórico, e terá como palestrantes os médicos Fábio Trujilho, Sérgio Braga e Ana Mayra Oliveira.

Segundo Sérgio Braga, que também é diretor técnico do Hospital da Obesidade, trazer um novo olhar sobre o tratamento da obesidade é extremamente importante, sobretudo por se tratar de um problema tão grave e complexo.

“Acreditamos que seu tratamento precisa passar por acompanhamento constante e multidisciplinar. Assim, propomos um tratamento por internamento, no qual o paciente é acompanhado 24 horas por uma equipe completa e altamente qualificada, formada por profissionais de diversas áreas da saúde”, diz o especialista.

Segundo ele, que também é endocrinologista, o tratamento tem como pilares o acompanhamento médico geral e especializado, a alimentação balanceada e hipocalórica, a prática de atividades físicas direcionadas e o apoio psicológico. “Essas iniciativas mostram-se poderosas para o tratamento da obesidade com saúde e sem cirurgia. Não à toa, temos inúmeros casos de pacientes que, ao longo de poucos meses, perderam 50, 70, 90 quilos ou até mais, transformando completamente as suas vidas”, acrescenta.

As inscrições para o Simpósio podem ser realizadas através do número /WhatsApp: (71) 99730-4716 ou do

e-mail: simposio@hospitaldaobesidade.com.br.

Saiba mais sobre os palestrantes:

Fábio Trujilho:

- Endocrinologista pelo IEDE/RJ e Titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

- Professor de Endocrinologia e Metabologia na Faculdade de Medicina UniFTC.

- Diretor do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-Nacional).

- Ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM Nacional), gestão 2017/2018.

- Vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos para Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO).

Sérgio Braga:

- Graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (1990).

- Especialização em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital Universitário Professor Edgard Santos - UFBA.

- Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

- Diretor médico do Hospital da Obesidade.

- Ex-vice-presidente da SBEM - BA.

- Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Endocrinologia desde 1993.

Ana Mayra Oliveira:

- Endocrinologista

- Profa. Adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana.

- Preceptora da Residência de Clínica Médica do Hospital Geral Clériston Andrade.

- Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Endocrinologia de Feira de Santana.

- Vencedora do Prêmio Euro com o Projeto "Obesidade Infantil".