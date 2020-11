Sindicato de delegados critica postura de advogado no caso Sattia: 'Agressivo'

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (ADPEB/Sindicato) divulgou nota repudiando o comportamento que chamou de "desarazoado e agressivo" do advogado Gamil Foppel, defensor do suspeito de empurrar a médica Sáttia Lorena Aleixo do quinto andar em um prédio no Jardim Armação. Segundo o sindicato, durante acompanhamento da reprodução simulada do caso, ele teve uma "conduta lastimável" que se repete desde que os autos foram remetidos à Justiça.

Em declaração à imprensa, o advogado classificou a investigação conduzida pelas delegadas Bianca Torres, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas), e Maraci Menezes Lima, lotada na mesma unidade, de "simplesmente imprestável", afirmando que o inquérito tinha "erros grosseiros e imperdoáveis omissões". Nota enviada ao CORREIO fala em "omissões seletivas e verdadeiras inclusões mentirosas" (leia abaixo).

"O Sr. Gamil Föppel, possivelmente, acredita que o nobre exercício da defesa de qualquer cidadão indiciado ou acusado faz-se por meio da imprensa e atacando a imagem de autoridades públicas que exercem seu múnus com zelo e responsabilidade", diz a nota do sindicato de delegados. "Macular uma investigação séria com impropérios e jargões popularescos fora dos autos, tomados de arroubos autoritários, é negar os postulados de um processo penal garantista, pois que defesa livre, técnica e efetiva não há".

A nota afirma que diverência sobre análise dos fatos é natural ao Direito, mas não deve ser feita de maneira personalista e destemperada. "A ADPEB/Sindicato tem convicção de que o comportamento inadequado do referido advogado não representa a valiosa contribuição que os advogados do Brasil e sua honrosa instituição de representação, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sempre deram à democracia e seus valores", continua o texto.

O sindicato finaliza afirmando que "adotará todas as medidas" para defender as delegadas, que contam com solidariedade dos colegas.

Reprodução simulada

A reconstituição aconteceu no último dia 28 como parte da investigação da tentativa de feminicídio contra a médica Sáttia Lorena Aleixo, de 27 anos, em julho deste ano, em um condomínio de Jardim Armação. Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) participaram da simulação, que ajudou a analisar posicionamentos da vítima, dos objetos na cena e de testemunhas nos imóveis próximos.

A titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Brotas, delegada Bianca Torres Andrade, acompanhou o trabalho dos técnicos. “Com esta simulação, poderemos chegar a um melhor entendimento do que ocorreu no dia 20 de julho e também atender a solicitação do Ministério Público da Bahia (MP-BA)”, explicou. “Já realizamos outras oitivas que também irão complementar esta nova fase das investigações”, diz.

O resultado será emitido pelo DPT e irá compor as diligências solicitadas pelo (MP-BA), em setembro.

Na época, o advogado Gamil, que faz a defesa do médico Rodolfo Cordeiro Lucas, criticou a condução da investigação pela Deam, em nota. Leia abaixo:

"Os menores erros, apesar de não pouco graves, são os erros de língua portuguesa. É com pesar que a defesa-técnica de Rodolfo Lucas encara o relatório formulado pela Autoridade Policial. O relatório leva a crer que esta autoridade desconhece a diferença entre acusado e investigado, o que apenas pode ser interpretado como má-fé (o que a defesa não acredita) ou como reflexo de uma falta de entendimento de conceitos jurídicos básicos (o que é perdoável). Ora o investigado, expressão técnica atribuída a quem responde a uma investigação penal, é chamado de acusado, ora é chamado de autor, posições processuais incompatíveis com a fase preliminar de investigação. Chama a atenção, ainda, a escolha conveniente (ou a talvez amnésia seletiva) de deixar-se de mencionar alguns aspectos muito relevantes, como a conclusão dos peritos daquela mesma Polícia Civil, que foram inequívocos ao constatarem presentes, na amostra de sangue de Sáttia Aleixo, substâncias controladas, tais como como o metamizol, a fenitoína, o diazepam e amidazolam. Chama a atenção, também, a escolha conveniente por não se mencionar, no Relatório Policial, a indicação, pela perícia daquela mesma Polícia Civil, de ESTAREM PRESENTES evidências de autolançamento do corpo de Sattia Aleixo.

Mas não é só isso. A autoridade também se esquece, ou desconhece, que as testemunhas não são do acusado, mas da justiça. Em seu relatório, além das omissões seletivas, há verdadeiras inclusões mentirosas. Assim, diversamente do que foi dito, nenhuma testemunha foi acompanhada ou mesmo orientada pela defesa técnica do investigado. É verdadeiramente lamentável que uma funcionária pública concursada, de quem se espera a boa técnica e a imparcialidade na condução de investigações criminais, promova verdadeiro recorte parcial em uma peça informativa cujo objetivo é narrar a cadeia de investigação, toda ela contrária às aparentes pretensões acusatórias da Autoridade Policial."