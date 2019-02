Sindicato dos roteiristas premia filme que não está indicado ao Oscar

O sindicato dos roteiristas dos EUA entregou na noite de domingo, 17, os seus prêmios anuais, que, geralmente, servem como prévia para os prêmios de roteiro do Oscar. Este ano, porém, o resultado surpreendeu o público, já que o principal vencedor da noite não está ao menos indicado na maior premiação do cinema.



Os Writers Guild Awards, como a premiação é conhecida, em inglês, deu o principal troféu da noite, de melhor roteiro original, para o drama adolescente Eighth Grade, escrito por Bo Burnham. O filme superou os três favoritos, que concorrem ao Oscar deste ano na categoria, Roma, de Alfonso Cuarón; Green Book: O Guia, escrito por Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly; e Vice, de Adam McKay. Concorria ainda Um Lugar Silencioso, escrito por Bryan Woods, Scott Beck e John Krasinski.



No Oscar, os filmes No Coração da Escuridão e A Favorita estão indicados na categoria de melhor roteiro original.



A outra principal categoria da noite de domingo, que também é disputada no Oscar, foi de melhor roteiro adaptado. O filme Poderia Me Perdoar?, escrito por Nicole Holofcener e Jeff Whitty e baseado no livro de Lee Israel, que também está indicado ao Oscar, ficou com o troféu.



Nesta categoria, outros três filmes indicados também disputam o Oscar. São eles Infiltrado na Klan, escrito por Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee, baseado no livro de Ron Stallworth; Se a Rua Beale Falasse, de Barry Jenkins, baseado no romance de James Baldwin; e Nasce Uma Estrela, escrito por Eric Roth, Bradley Cooper e Will Fetters, baseado nos roteiros de 1954, de Moss Hart, e de 1976, de John Gregory Dunne, Joan Didion e Frank Pierson, que por sua vez são baseados na história original de William Wellman e Robert Carson.



A única diferença entre os indicados na categoria de roteiro adaptado é que o Sindicato dos Roteiristas escolheu dar uma indicação para Pantera Negra, enquanto o Oscar preferiu indicar A Balada de Buster Scruggs, dos irmãos Cohen.



O sindicato premiou ainda, na edição deste ano, o filme Bathtubs Over Broadway como o melhor roteiro de documentário. A produção não compete no Oscar.



Televisão

O Sindicato dos Roteiristas dos EUA premia ainda, anualmente, os esforços de escritores para a televisão e mídias variadas. Este ano, a série The Americans levou a melhor entre os roteiros de drama, enquanto The Marvelous Mrs. Maisel ganhou o prêmio de melhores roteiros de comédia.



Barry, da HBO, ganhou um prêmio entre as novas séries, enquanto a minissérie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story venceu a categoria de formato longo.



O roteiro do jogo God of War foi o vencedor na categoria de videogame.