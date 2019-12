Sine Calmon e Morrão Fumegante comandam Concha Negra neste sábado

Depois de receber o pagodão eletrônico do Attooxxa misturado ao rap de Rincon Sapiência e o samba reggae do Ilê com Daniela Mercury, o projeto Concha Negra chega à sua terceira edição neste sábado exaltando reggae com Sine Calmon e a banda Morrão Fumegante. "A Bahia é um grande caldeirão cultural, e a música negra é o que há", exclama Sine Calmon, feliz de poder representar o reggae dentro do projeto que celebra a música afro-baiana com uma extensa programação até fevereiro.

No repertório, cantor e banda apresentam novidades recentes, como a música Paraguaçu, lançada há menos de um mês. "O single é uma das quatro faixas inéditas que a gente está planejando lançar em 2020. É uma homenagem à parte que me cabe de Cachoeira, que é atravessada pelo rio Paraguaçu", explica Sine Calmon.

(Foto: Divulgação)

A vibe da festa, no entanto, vai ser dada pelos clássicos. Não à toa o show foi batizado de Reggae Retrô. Com quatro álbuns já lançados, eles apresentam um repertório que inclui músicas marcantes do reggae e da própria carreira, presentes nos discos O Trem do Amor, Rosa de Saron, Eu Vejo e Guerreiro Mor. "Claro que não ficam de Nayambing Blues e O Maluco Que Sabia", adianta.

A noite será completada com uma série de convidados: Chocolate com Blues, Edy Vox, Ennos Emanuel, Negra Jhô, Pali, Tim Tim Gomes e Vandal. "A gente vai convidar todos eles, que vêm do reggae, mas não só. A ideia é mesmo exaltar a música negra, feita na Bahia, em suas mais diferentes vertentes", comenta Sine Calmon.

As próximas edições do Concha Negra são com Olodum (11 de janeiro), Baco Exu do Blues (18 de janeiro), Lazzo Matumbi (25 de janeiro), Ópera dos Terreiros (1º de fevereiro), Margareth Menezes, Afrocidade e Luedji Luna (8 de fevereiro) e Panteras Negras (15 de fevereiro).

Serviço: Amanhã, às 18h.Ingressos: R$ 40 | R$ 20. À venda na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.