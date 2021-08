Sinfônica da Bahia realiza live sobre a presença de Jorge Amado na música de concerto 

A Orquestra Sinfônica da Bahia, em parceria com a Academia de Letras da Bahia (ALB), realiza nesta terça (10) a live OSBA Talks com o tema A Literatura na Música de Concerto - Jorge Amado, explorando a obra literária do escritor baiano enquanto inspiração na música sinfônica.

O bate-papo acontece no dia, às 19h, no Instagram da OSBA (@orquestrasinfonicadabahia) e contará com a mediação de Carlos Prazeres (regente titular e diretor artístico da OSBA) e participação de Ordep Serra (presidente da ALB, professor da UFBA, pesquisador) e de Edilene Matos (vice-presidente da ALB, professora da UFBA e pesquisadora em literatura brasileira).

Este OSBA Talks discutirá, entre outros assuntos, a peça musical A Viagem de Gabriela, de autoria de André Mehmari e encomendada pela OSBA em razão das celebrações do centenário do escritor baiano Jorge Amado, em 2012, e tendo como inspiração um dos seus livros mais conhecidos e adaptados.

A estreia neste mesmo ano, com grande sucesso, teve o maestro Carlos Prazeres na regência, a soprano Carla Cottini enquanto solista e Caco Monteiro e Nataly Cabanas como os narradores. Em 2018, a Sinfônica da Bahia voltou a executar esta peça na série Jorge Amado.

Serviço - LIVE OSBA TALKS | terça (10), às 19h | Transmissão no Instagram da OSBA (@orquestrasinfonicadabahia)