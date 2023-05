Sinfônica da Marinha fará apresentação inédita no Farol da Barra

O Farol da Barra servirá de cenário para um espetáculo musical inédito, em 1° de junho, que homenageará o bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. De acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, um palco será montado pela Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), para receber os 120 músicos que compõem a tradicional Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro.

Composta por mulheres e homens, todos músicos concursados servindo na Companhia de Bandas do Batalhão Naval, a banda possui variados instrumentos de percussão, sopro, cordas e palhetas, que fazem sua sonoridade ser única, capaz de executar de peças eruditas a clássicos populares, com arranjos de extrema qualidade e alto grau de complexidade. Tudo acompanhado por um coro de 30 músicos e cantores solistas de timbres de vozes singulares.

"A prefeitura montou uma programação muito especial para celebrar o bicentenário da independência, com diversas manifestações culturais, esporte e, é claro, muita música. Somos a Cidade da Música, título concedido pela Unesco. Essa apresentação será muito especial, sobretudo por ser de forma gratuita para a população poder acompanhar esse espetáculo inédito ", disse o presidente da Saltur, Isaac Edington, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

