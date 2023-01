Sinjorba promove 2º Feijoada dos Jornalistas em Jardim Armação

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba) vai promover, no próximo dia 14 de janeiro, a 2ª Feijoada dos Jornalistas. O evento, que é uma confraternização de verão da categoria, será realizado no Clube 2004, em Jardim Armação, Salvador, das 12h às 18h, com buffet livre. A animação ficará por conta de Alice Moraes e Renan Pinheiro.

Os ingressos já estão à venda e para adquirir basta entrar em contato o Sinjorba através do Telefone/WhatsApp (71 3321-1914), ou com algum diretor da entidade. A entrada custa R$ 50,00, mas o jornalista sindicalizado e que está com sua mensalidade em dia com o Sindicato paga meia, apenas R$ 25,00.

“Passamos por dois anos difíceis e a feijoada é um momento de unir fisicamente os jornalistas, que geralmente só se encontram durante o trabalho, começando o verão da melhor forma”, comenta a vice-presidente do Sinjorba, Fernanda Gama. Segundo ela, a ideia é reunir aproximadamente 350 profissionais.

Para o presidente do Sindicato, Moacy Neves, a defesa do Jornalismo e dos seus trabalhadores é a principal bandeira do Sinjorba, mas é importante também promover o encontro entre os colegas e, para isso, a entidade tem buscado parcerias. “É preciso destacar o apoio de empresas e ONGs parceiras, que nos ajudaram a tornar a segunda edição do evento uma realidade”, agradece ele.

A 2º Feijoada dos Jornalistas conta com o patrocínio da Unimed Nacional e do Sindsefaz (que também patrocinaram a primeira edição), o apoio da Via Press, Quitanda do Baianinho e Sintrasuper, além da colaboração de outros parceiros.