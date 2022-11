Sintomas gripais aumentam entre jogadores da Seleção Brasileira

Alguns jogadores da Seleção Brasileira estão apresentando sintomas gripais neste começo de Copa do Mundo. O último caso foi o do craque que veste a camisa 10. Em recuperação de lesão no tornozelo direito, Neymar sentiu uma indisposição na tarde de terça-feira (28), quando, sem ele, a equipe verde e amarela derrotou a Suíça e garantiu vaga de forma antecipada às oitavas de final do Mundial do Catar.



O atacante sentiu uma "indisposição", mas o caso não preocupa, garantiu a CBF. Ele permaneceu no hotel para dar sequência ao tratamento da lesão ligamentar em seu tornozelo direito que o tirou da partida diante dos suíços e assistiu da sala de lá à Seleção vencer por 1x0, com gol do volante Casemiro.



Vinicius Junior contou depois da partida que o camisa 10 sentiu febre e que "está um pouco mal". "Ficou triste que não pôde vir, está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível", afirmou o atacante, que na, ausência do astro do time, tem sido o principal protagonista no ataque.

Não é o primeiro caso de indisposição no grupo que está no Catar Antony perdeu dois treinamentos devido a um mal-estar e apresentou sintomas gripais, assim como Lucas Paquetá, que permaneceu no hotel no dia seguinte à vitória sobre a Sérvia. O protocolo da Fifa não exige exame de covid-19 nem o uso de máscaras.



A comissão técnica não se preocupa porque tanto Paquetá como Antony treinaram posteriormente e participaram da partida contra a Suíça. O meio-campista foi titular e saiu no intervalo. O atacante entrou na etapa final.



Segundo Tite, Paquetá saiu por "opção tática". "O Paquetá estava em condições normais, senão não usamos. Não pagamos preço de saúde para ganhar. O jogo pediu outra possibilidade, daí a mudança", explicou.



Como a seleção já está classificada e joga por um empate diante de Camarões na última rodada da fase de grupos, sexta-feira, no Lusail, a tendência é de que Tite preserve seus principais jogadores e escale uma equipe alternativa.