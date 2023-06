Sirenes para evacuação de famílias são acionadas na comunidade Bosque Real

O risco de deslizamentos na comunidade Bosque Real, em Sete de Abril, fez com que a Defesa Civil de Salvador (Codesal) acendesse o alerta máximo de cuidado no local: sirenes para evacuação das famílias foram acionadas na manhã desta quinta-feira (8).

Agentes da Codesal estão no local com viaturas e sirenes, e as famílias estão sendo acionadas para a saída do local. De acordo com Sosthenes Macêdo, diretor do órgão, há ainda a possibilidade de acionamento das sirenes em outros pontos de Salvador.

"As famílias estão sendo orientadas a evacuar para a Escola Municipal Novo Marotinho, que fica próxima à comunidade, e equipes da Sempre [Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza] já estão nas escolas no aguardo delas", disse. As sirenes são acionadas após o volume de chuvas ultrapassarem 150 mm em 72 horas.

Sosthenes reforça que, independentemente das sirenes, famílias devem ficar atentas aos riscos que as chuvas podem causar e, em caso de emergência, acionar o 199 para vistorias.

Salvador entra em alerta máximo

A capital baiana entrou em alerta máximo nesta quinta-feira (8) por conta da intensidade e continuidade das chuvas. Na manhã de ontem, quando o acúmulo alcançou 80mm, Salvador foi classificada com o nível de atenção.

Nas primeiras horas desta quinta, o acumulado de chuva foi liderado pelos bairros de Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário, (25,4mm); Sussuarana (24,4mm) e Sete de Abril – Bosque Real (24mm).