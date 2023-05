Sistema ferry boat opera com apenas uma embarcação e gera grandes filas

Quem precisou viajar pelo sistema Ferry-Boat na manhã desta quinta-feira (4), teve de enfrentar uma fila grande no Terminal de Bom Despacho, localizado em Itaparica, e no Terminal de São Joaquim, em Salvador.

Isso porque, com problema em um local do Terminal, os passageiros tiveram de esperar, registrando atrasos.

Em nota, a Internacional Travessias informou que a gaveta Alfa, local onde o Ferry encaixa para embarques e desembarques, apresentou problema nesta quinta-feira (4), e a equipe de manutenção já está atuando no reparo do equipamento para, só assim, conseguir regularizar as saídas dos passageiros e embarcações.

Nessa gaveta, segundo a ITS, operam os ferries Zumbi dos Palmares, Anna Nery e Dorival Caymmi. Já na outra, operam ferries comoMaria Bethânia e Pinheiro. Cada gaveta atende uma especificidade.

No momento, as embarcações Rio Paraguaçu, Maria Bethânia e Pinheiro estão aguardando o reparo da gaveta para retornar à operação. Já o ferry Zumbi dos Palmares, continua fazendo a travessia normalmente, e as embarcações Anna Nery e Dorival Caymmi estão fazendo manutenção corretiva da gaveta para circulação.