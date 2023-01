Sistema Ferry-Boat terá acesso exclusivo durante a Lavagem do Bonfim

Durante os festejos da Lavagem do Bonfim, marcado para esta quinta-feira (12), o acesso de veículos ao Terminal São Joaquim será por meio de via exclusiva. Para quem vem do túnel Américo Simas, haverá um desvio na rua Estado de Israel, na Avenida Oscar Pontes. A ação é uma parceria da ITS com a Transalvador, que além de facilitar a entrada dos viajantes, vai disponibilizar sinalização especial a partir das 6h.

Na data, o funcionamento do Ferry-Boat será normal – das 5h às 23h30 -, com saídas nos horários regulares (de hora em hora), de acordo com a demanda.