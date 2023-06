Sistema Ferry-Boat terá operação especial para o feriado de Corpus Christi

O Sistema Ferry-Boat contará com operação especial para o período de Corpus Christi. A partir desta quarta até segunda-feira (07 a 12), os ferries Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Pinheiro, Anna Nery e Maria Bethânia estarão à disposição da operação. Além das convencionais viagens de hora em hora, horários extras serão cumpridos nos momentos de maior fluxo, segundo a Internacional Travessias, que administradora o serviço.

De segunda a sábado, as saídas ocorrem de hora em hora, das 5h às 23h30. Domingos e feriados, a operação começa às 6h.

A previsão é que o fluxo seja 5% maior que o mesmo período de 2022. Na ocasião, 84.260 pessoas e 13.229 veículos fizeram a travessia.

O sistema conta com agendamento para veículos de passeio por meio do Hora Marcada e SAC Digital, disponíveis no endereço www.internacionaltravessias.com.br e www.sacdigital.ba.gov.br. O bilhete de pedestres também pode ser comprado eletronicamente.

Embarque de veículos pesados

No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte. Veículos pesados transportando alimentos ou pacientes em tratamento médico fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.

Ferry-Card

A troca ou entrega de novos cartões funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e de 13h30 às 17h, no Terminal São Joaquim. Esse atendimento não funciona aos sábados, domingos e feriados. Para a troca, é necessária a presença do titular do cartão portando documento com foto.

Apoio

A operação especial conta com a parceria de órgãos de Salvador e Itaparica, como a Transalvador, Corpo de Bombeiros (SALVAR), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Vara da Infância e Juventude, Polícia Rodoviária (5ª CIPM - Ilha de Itaparica), Polícia Militar Rodoviária (16ª CIPM de Salvador e 5ª CIPM da Ilha de Itaparica), Polícia Civil, e Secretaria Municipal de Transporte de Itaparica.