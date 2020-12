Sistema Ferry-Boat terá viagens extras na Operação Fim de Ano

A Internacional Travessias Salvador (ITS), que administra o sistema Ferry-Boat, anunciou, nesta sexta, 18, como vai funcionar a operação de fim de ano. O funcionamento será ampliado entre 23 de dezembro e 6 de janeiro, para atender a demanda de final de ano. realização de viagens extras, incluindo as madrugadas, nos momentos de maior demanda.



Os horários fixos serão das 5h às 22h, além das 23h30, de segunda a sábado; sendo a partir das 6h aos domingos e feriados – em ambos os terminais, São Joaquim e Bom Despacho. As embarcações previstas são: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Anna Nery, Rio Paraguaçu e Pinheiro. De acordo com a concessionária, a quantidade de barcos em operação será de acordo com o fluxo e a necessidade de manutenção preventiva ou corretiva.

Diferente dos anos anteriores, a operação vai acontecer com algumas restrições, como medida preventiva à pandemia do coronavírus. As viagens deverão ser feitas com atendimento a 75% da capacidade dos barcos para os pedestres e o uso da máscara é obrigatório. O atendimento aos veículos foi ampliado no início deste mês para 100% da disponibilidade de vagas.

De acordo com o diretor da ITS, José Magalhães. Os ambientes também contam com cartazes informativos sobre as normas e protocolos instituídos pelos órgãos de saúde, além de totens e dispensers de álcool em gel, abastecidos regularmente. “Os terminais, salões de embarque e embarcações estão com sinalizações indicando o distanciamento, e a todo momento emitimos alertas por meio dos serviços de TV e rádio de modo a orientar e reforçar o cuidado que cada um deve ter. A gente conta com a colaboração de todos para que tenhamos atenção ao distanciamento. É um cuidado consigo e com o próximo”.

A ITS também reduziu a venda da passagem para apenas uma por pessoa e os totens de autoatendimento estão suspensos. Viajantes que possuem o cartão recarregável (Ferry-Card) acessam através de fila exclusiva, por ordem de chegada. Ainda segundo a empresa, as embarcações em operação, os salões de embarque e outras dependências dos terminais passam por higienização e desinfecção diariamente. Nesse momento, o serviço Hora Marcada está suspenso.

As passagens para pedestres e dos veículos são adquiridas em ambos os terminais, com pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito. Os terminais contam com sistema eletrônico que encerra o acesso de pedestres e veículos sempre que a venda atinge a capacidade de cada embarcação, e também quando é finalizado o procedimento de embarque.

A concessionária disponibiliza o número 0800 028 2723 para autoatendimento e acesso a informações sobre o sistema, Ferry Card, Tarifa Social e Hora Marcada, disponível de segunda a sexta das 7h às 13h, ou através do e-mail demandastravessias@sollobrasil.com.br