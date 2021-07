Sistemas do CNPq ficam fora do ar pelo 4º dia e acesso ao Lattes é prejudicado

Os sistemas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência federal de fomento à pesquisa, chegaram nesta terça-feira, 27, ao quarto dia fora do ar. A indisponibilidade da plataforma compromete o acesso a currículos de cientistas e outras operações ligadas à pesquisa.



O CNPq é uma entidade ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia responsável pelo fomento à pesquisa e pelo pagamento de bolsas a cientistas em todo o Brasil. Segundo o órgão, o problema foi identificado no sábado.



"Não há previsão para o restabelecimento total. Todos os esforços estão sendo envidados para o pleno retorno o mais breve possível", informou o CNPq, no sábado.



Nesta segunda-feira, 26, o conselho informou que "segue em esforço conjunto" com o MCTI para o restabelecimento dos sistemas. A causa da indisponibilidade não foi informada. "A prioridade é restaurar o acesso aos currículos na plataforma Lattes o mais rápido possível."



De acordo com o órgão, por causa da indisponibilidade do sistema, todos os prazos de editais estão suspensos e serão prorrogados.