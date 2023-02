Site crava Ancelotti como novo técnico da Seleção; CBF nega

A Seleção Brasileira segue em busca de um treinador para ocupar a vaga que era de Tite. O técnico deixou a equipe após a Copa do Mundo. De acordo com a ESPN, nesta sexta-feira (10), a CBF recebeu o sim de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e deve esperar para ter o italiano em junho, após a temporada do futebol europeu.

De acordo com a publicação, Ancelotti teria sinalizado o desejo de treinar o Brasil, mas ainda não há acordo firmado entre as partes. O treinador aguardaria o fim da atual temporada na Europa para comunicar a decisão ao Real Madrid. Ele tem contrato com o clube espanhol até a metade do próximo ano.

Os jogadores brasileiros que atuam no clube espanhol, no entanto, já teriam sido informados da possibilidade. Ainda segundo a ESPN, Ramon Menezes, técnico da equipe sub-20, comandaria o time principal de forma interina até a chegada de Ancelotti.

Após a divulgação da informação, a CBF usou o seu site oficial para negar o acerto. Em nota, a entidade afirma que a busca por um novo comandante está sendo tratada de forma transparente e que no momento oportuno o anúncio será feito.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10/02) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira. O Presidente Ednaldo Rodrigues mantém as declarações dadas na quarta-feira, após o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Na ocasião, o dirigente descartou especulações, disse que o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno", disse a CBF.

Durante a entrevista antes da final do Mundial de clubes - o Real Madrid enfrenta o Al Hilal neste sábado (11) -, Carlo Ancelotti também negou o possível acerto. "Não fiquei sabendo. A situação é simples: tenho contrato até 2024", se limitou a dizer.

O nome de Ancelotti tem sido tratado como possível dentro da CBF desde o fim da Copa do Mundo. O presidente Ednaldo Rodrigues já deixou claro que pode contratar um treinador estrangeiro para a Seleção Brasileira.