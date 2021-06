Site reúne informações sobre filmes produzidos no Recôncavo

As paisagens e tradições do Recôncavo baiano já inspiraram muitas produções audiovisuais. Mais especificamene 130 curtas e longas-metragens, que agora ganham abrigo no site Cartografia do Cinema no Recôncavo, lançado no domingo (19), no Dia Nacional do Cinema.

Criado e organizado pelo curador e pesquisador Iago Cordeiro Ribeiro, a plataforma reúne informações sobre as produções - que em breve poderão ser vistas gratuitamente no site. “Estamos trabalhando com imagens que são ricas fontes históricas para diversas áreas do conhecimento”, afirma Iago, que teve a ideia de criar o projeto quando obteve contato com outras iniciativas de preservação à memória do cinema do recôncavo.

“Estamos disponibilizando filmes feitos no Recôncavo, muitos indisponíveis online até então. A ideia de disponibilizar eles é levantar um debate sobre a preservação da história do cinema”, diz a produtora geral e executiva do projeto, Camila Gregório.

Alguns dos registros mais antigos, que datam da década de 1920, abordam a região pelo prisma de uma viagem por um “Brasil pitoresco”, como é o caso da película dirigida pelo jornalista, escritor e folclorista brasileiro Cornélio Pires. A pesquisa que deu origem à plataforma também chega a momentos em que o recôncavo foi palco de histórias fictícias, como em Jubiabá (1987), dirigida por Nelson Pereira dos Santos, inspirada pelo romance de Jorge Amado, com locações em Cachoeira e São Félix. www.cartografiadocinemanoreconcavo.com.