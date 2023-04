Skambau: Assinante CORREIO tem desconto para festa com shows de Pedro Pondé e Nêssa

A terceira edição da festa Skambau acontece neste sábado (15), na Praça das Artes, no Pelourinho. Com a proposta de estabelecer conexões com sonoridades nacionais, em torno de um público eclético, o evento traz uma seleção de artistas dos mais variados gêneros. Assinantes CORREIO têm direito a 40% de desconto nos ingressos, que custam a partir de 60 reais e estão à venda no TicketMaker.

O line-up inclui o cantor Pedro Pondé e os músicos Gibi e Sistema Paggotrap com participação de Makonnen Tafari. Além disso, o músico Diggo convida Nêssa para a sua apresentação, enquanto a DJ Gabi da Oxe convida Dai e DJ Libre Ana. A programação do Skambau visa valorizar artistas brasileiros em ascensão no cenário musical.

Na edição de agosto de 2022, artistas como Mulú, Totô de Babalong e Telefunksoul marcaram presença no evento e agitaram o público na Praça das Artes.