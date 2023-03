Slam das Mulé completa 5 anos levando a mensagem: aqui, mina faz o que quer

A poeta e produtora cultural Juliana Valle buscava um espaço de troca e acolhimento para as mulheres que frequentavam a Praça Abrantes, onde a cena artística de Camaçari costumava fazer boa parte de suas movimentações dentro da cidade, que fica na Região Metropolitana de Salvador.

A praça sofria com um processo de abandono do Poder Público, mas a juventude local ocupação com encontros culturais e batalhas de freestyle, que, no entanto, tinham baixa participação feminina tanto na organização quanto nas disputas. Ela queria mudar isso e, em 2018, deu o primeiro passo para a transformação dessa realidade.

Inquieta com essa falta de adesão, Juliana fundou, junto a sua parceira Rozane Kelly, o Slam das Mulé, para que meninas e mulheres pudessem expressar livremente seus versos e para que fosse possível aliar a luta contra a marginalização de corpos femininos com a revitalização cultural de um território também marginalizado e negligenciado.

Em seu primeiro ano de pista, o Slam das Mulé foi o primeiro poetry slam da Bahia fora de Salvador a representar o estado em um campeonato nacional. A poeta e slammer camaçariense Lara Nunes, ganhadora do circuito Slam das Mulé em 2018, alcançou o posto de campeã baiana de poesia falada e competiu no Slam BR, realizado em São Paulo.

Já em 2019, ainda como representante do Slam das Mulé, Lara participou do Torneio Nacional Singulares de Poesia, no qual conquistou o segundo lugar. A partir daí, a circulação dos Slams e da literatura das ruas da RMS se tornou uma das bandeiras do coletivo.

Após cinco anos de realização, as poetas têm uma programação continuada para comemorar a marca. E isso tudo começa na próxima sexta-feira (3), com a primeira competição do ano. O lugar não poderia ser outro: onde tudo começou, a Praça Abrantes, a partir das 15h.

A programação é gratuita e conta com o tradicional poetry slam, DJ Valesca Roberta, DJ Mvuka e a banda KalunduH, além de uma feira empreendedora composta por mulheres e pessoas LGBTQIAP+. O evento marca o retorno do Slam das Mulé às ruas de Camaçari após um período de atuação no centro cultural parceiro NaLaje Multiespaço, também de Camaçari.

“Foi na Praça Abrantes que o Slam nasceu e é muito importante que a gente continue demarcando esse lugar como nosso, que os versos das mulé sigam ecoando mais e mais pela cidade, e que a gente possa se fortalecer e se unir contra tudo que tenta nos derrubar”, diz Juliana Valle.

Podem participar da batalha meninas e mulheres de todas as idades e as inscrições são feitas na hora do evento.

Neste ano, a primeira atividade de comemoração dos 5 anos foi o Ciclo de Formação de Novas Poetas, que contou com a participação de Roberta Estrela D’Alva, precursora do movimento Slam no Brasil. Todas as atividades são realizadas pela Acônito Produções, produtora independente composta por Juliana Valle, Eliza Braz, Isabella Santana, Lara Nunes, Iolanda Ramos e Thamirys Albuquerque.