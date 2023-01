SMS realiza intensificação de combate ao Aedes aegypti neste sábado (28)

Com objetivo de conter a proliferação do transmissor da dengue, zika e chikugunya na capital baiana, a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue com a intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti neste final de semana. A estratégia faz parte do projeto 'Verão sem Mosquito' e nesse sábado (28), das 8h às 12h, os agentes de combate às endemias visitarão as comunidades de Pernambués, Arraial do Retiro, Liberdade, Caixa D’água e Imbuí.

Durante a ação, os profissionais do CCZ realizarão a visita casa a casa, inspeção para identificação e eliminação de focos do Aedes em logradouros públicos das localidades, bem como o bloqueio espacial com a aplicação de inseticida para eliminar o mosquito na fase já adulta.

“O enfrentamento à proliferação do Aedes tem sido uma prioridade das equipes do Centro de Controle de Zoonoses para evitar o avanço dos casos de dengue, zika e chikungunya na cidade. Convocamos os moradores dessas localidades para auxiliar o CCZ recebendo nossos agentes nas casas, bem como evitando locais com água parada que possam servir de criadouro para o inseto”, destacou a coordenadora do CCZ, Isolina Miguez.

Nos últimos dois finais de semana, quando teve início a intensificação, as equipes do CCZ visitaram cerca de 3 mil imóveis nos bairros de Mussurunga, Itapuã, Paralela, Cajazeiras IV, Fazenda Grande IV, Tubarão, Periperi, Massaranduba e Vila Ruy Barbosa. No total, foram inspecionados mais de 5,8 mil depósitos e eliminados mais de mil focos do mosquito na estratégia.

Locais:

- Pernambués – Ponto de encontro na Praça Artur Lago;

- Arraial do Retiro – Ponto de encontro na Igreja São Tiago;

- Liberdade – Ponto de encontro no Curuzu;

- Caixa D’Água – Ponto de encontro na sede do Distrito Sanitário da Liberdade;

- Imbuí – Ponto de encontro no Shopping Caboatã.