Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre e Kendrick Lamar farão show do intervalo do Super Bowl

A NFL confirmou o show do Intervalo do Super Bowl LVI com um quinteto do hip hop formado por Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre e Mary J. Blidge. A decisão da NFL acontece no próximo dia 13 de fevereiro, em 2022, em Los Angeles.

Muito populares nos Estados Unidos e no mundo, os cinco artistas reúnem 43 grammys e 19 álbuns no topo da lista da Billboard em seus currículos. Com o quinteto, a NFL aposta no hip hop como atração principal para atrair o público jovem, algo que ainda não tinha feito em suas exibições.

Nos últimos anos, o grande palco da NFL foi dominado por grandes nomes da música pop como The Weeknd (2021), Lady Gaga (2017), Katy Perry (2015) e Beyoncé (2013), por exemplo.

O Show do Intervalo do Super Bowl é tratado por artistas como uma grande oportunidade. A exibição acontece desde a primeira edição da final da NFL, mas contou com bandas universitárias nos primeiros anos.

O ano da virada foi 1993. A liga apostou no astro do pop, Michael Jackson, para entreter os fãs durante o intervalo como forma de não perder audiência para canais concorrentes que não exibiam a decisão. O movimento foi um sucesso e virou um padrão.

Se no começo o produto foi lucrativo para a NFL, nas últimas décadas os artistas aproveitaram o evento televisivo mais visto nos Estados Unidos para se projetarem. Boa parte dos astros da música sequer cobram cachê para tocar.

Veja algumas estrelas que já passaram pelo Intervalo do Super Bowl: