"Só amor": "em êxtase", Léo Santana e Lore Improta celebram chegada de Liz; conheça

Após o anúncio do nascimento da pequena Liz, a bebê GG de Lore Improta e Léo Santana, os pais divulgaram comunicado à imprensa para falar sobre a chegada da filha. A menina nasceu às 8:36h deste domingo (26), no Hospital Português, em Salvador. Liz nasceu saudável, de parto normal, pesando 2.8kg e medindo 48cm.

Bebê GG nasceu com 48 cm e pesando 2.8 kg (foto: divulgação)

“Não tem como conseguir explicar o que estou sentindo agora..Estou em êxtase!! O meu maior sonho se realizou. Minha filha é perfeita e cheia de saúde. Só tenho a agradecer a Deus, meu marido, família, amigos, fãs por todo suporte e carinho conosco”, disse Lore Improta.

"Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Sonhei tanto com esse momento… Imaginei cada detalhe, ensaiei em meus pensamentos todos os passos, mas foi muito melhor e muito mais emocionante do que eu poderia imaginar. Ver a minha filha chegar ao mundo e segurá-la em meus braços foi a melhor sensação que eu já senti na vida!! Minha pequena Liz é linda e o meu mundo agora é só amor", comemorou Léo.

Papai Léo Santana acompanhou a chegada da pequena Liz ao lado do mamãe Lore (foto: divulgação)

O cantor acompanhou o parto e mostrou uma foto onde aparece com a marquinha do pé da filha estampada na mão. Liz nasceu com 40 semanas e um dia.

Nos últimos dias, Lore vinha relatando sua rotina para ajudar a filha a nascer. Ela passou a comer tâmaras, mesmo sem gostar, seguiu fazendo atividade física como caminhada e hidroginástica, e apelou para sessões de acupuntura. A loira chegou a brincar que a menina adiou o nascimento para não nascer virginiana como ela, pois o pai não aguentaria. Lore disse ainda que espera que a filhota não nasça indecisa por ser libriana. "Eu vou dizer logo: decida, minha filha! (risos). Meu Deus, imagina eu como mãe. Coitada da criança", se divertiu.

A dançarina relatou também que o papai ficou tranquilo a gravidez inteira, mas que na reta final se mostrou muito ansioso.

Léo Santana e Lorena Improta se casaram em fevereiro deste ano. Em março, o casal anunciou a gravidez. Dois meses depois, o casal fez uma festa para revelar o sexo do bebê, com transmissão nas redes sociais.