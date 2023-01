Só falta o anúncio: veja os jogadores que estão acertados com o Bahia

O Bahia entrou na reta final da preparação para a temporada 2023. O retorno do Esquadrão aos gramados após a conquista do acesso à Série A, no ano passado, será no dia 11 de janeiro, uma quarta-feira, contra a Juazeirense, às 19h30, no estádio de Pituaçu, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

O elenco do Esquadrão que vai disputar as competições do novo ano ainda está tomando forma. Algumas caras conhecidas foram mantidas enquanto sete novos atletas já foram anunciados pelo clube.

Desembarcaram na Cidade Tricolor o goleiro Marcos Felipe, os zagueiros Marcos Victor, Kanu e David Duarte, o volante Nicolás Acevedo e os atacantes Biel e Everaldo.

Outros três atletas têm acertos encaminhados com o Esquadrão. O zagueiro Raul Gustavo, o volante Diego Rosa e o atacante Kayky estão treinando no CT Evaristo de Macedo, mas ainda não foram anunciados oficialmente pelo clube baiano. Raul estava no Corinthians e chega por empréstimo. Diego Rosa e Kayky pertencem ao Grupo City e estavam emprestados ao Vizela e Paços de Ferreira, respectivamente. Ambos de Portugal.

A lista de reforços poderia ser ainda maior. O Esquadrão tinha negociação com o volante Christian, do Athletico-PR. O jogador passou por exames médicos e se despediu da equipe paranaense, mas o acordo não foi concluído e ele retornou ao rubro-negro. O Bahia compraria o jogador por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,4 milhões). O tricolor ainda busca mais reforços e outros atletas podem ser contratados nos próximos dias.

Sob o comando do Grupo City, que comprou a SAF tricolor no início de dezembro, a comissão técnica também foi renovada. Eduardo Barroca foi substituído pelo português Renato Paiva. O treinador é acompanhado por auxiliares, analista e preparador físico estrangeiro.

Renato Paiva, aliás, tem usado o tempo disponível para preparar a equipe. Durante a apresentação, ele garantiu que projeta um time agressivo e que goste de ter a posse de bola. Nesta segunda-feira (2), o elenco do Bahia volta aos treinos após folga para as festas de final de ano.

Além do Campeonato Baiano, em 2023 o tricolor disputará a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.