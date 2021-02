Se o mundo não estivesse em meio a uma pandemia, nesta quarta-feira (10), milhares de baianos e turistas já estariam nas ruas da Barra abrindo os trabalhos do carnaval. Essa quarta seria o dia das fanfarras animarem os festejos antes abertura oficial da folia. Mas nada disso será possível em 2021.



Mas a ausência de multidões, fundamental para vencer o coronavírus, não quer dizer ausência de criatividade para o povo baiano. Nesta quarta (10), um vídeo de um Bell Marques fake puxando um falso trio elétrico fez sucesso e fez os baianos matarem a saudade da festa.



“Bell saindo na Barra! Corre galera!” brincava a mensagem que acompanha o vídeo, compartilhado em aplicativos de mensagens, como WhatsApp.

O vídeo é curto, mas representa bem a folia soteropolitana. Em cena, além do artista em seu “caminhão” de som potente, podemos ver as foliãs que cantam e dançam, a que registra tudo no celular, o ciclista que para e acompanha a folia, a turista que passa aplaudindo, o ambulante, e é claro, os chicleteiros com seus gingados de pura baianidade. Apesar da ausência de aglomeração, faltaram as máscaras para a maioria dos foliões do vídeo.

Mesmo sem as multidões nas ruas nos próximos dias, o vídeo nos lembra que, como cantou Dorival Caymmi: "A Bahia está viva e ainda lá".



Carnaval do CORREIO



Mesmo sem festa na rua, haverá Carnaval nas páginas e no site do CORREIO. O projeto Correio Folia em Casa irá homenagear Moraes Moreira com o slogan "É Carnaval. Mesmo em casa, tamo junto". Serão publicadas diversas reportagens especiais, programas ao vivo, podcasts, playlists e entrevistas.



O "prato principal" vai ser o programa ao vivo especial "Os Carnavais de Moraes", que vai ao ar no dia 16, em todas as redes sociais do jornal a partir das 14h com transmissão do E–Stúdio e ITS Brasil. A atração terá participação de grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes, Márcio Victor, entre outros, que homenagearão o poeta e compositor que morreu no ano passado.



O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.