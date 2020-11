"Só queríamos descansar", diz esposa de pedreiro morto na praia de Boa Viagem

A última segunda-feira (16) caminhava para ser mais um dia de descanso para Rauan Neri dos Santos, 24 anos, sua esposa e amigos que os acompanhavam. No entanto, o momento de confraternização se transformou em tragédia quando Rauan, que é pedreiro e havia tirado o dia de folga, foi morto ao ser atingido no tórax por uma bala em um tiroteio na praia da Boa Viagem. Os disparos que mataram Rauan, também tiraram a vida de mais duas pessoas e feriram mais três banhistas que estavam na praia

Segundo relatos da esposa e do amigo que estavam na praia e não quiseram se indentificar, Rauan estava na água no momento em que toda a confusão começou e os suspeitos invadiram a praia atirando. O pedreiro foi atingido após ouvir os disparos e tentar se proteger saindo do mar.

Relatos do tiroteio

Ainda muito abalada, a esposa contou que tudo aconteceu rapidamente e perdeu o marido de vista no meio da confusão. "A gente tava bebendo, curtindo o dia. Aproveitando, porque nós dois estávamos de folga. Foi quando aconteceu o tiroteio, que atingiu ele, que não tinha nada a ver com a confusão, que era trabalhador. Não deu pra entender muita coisa na hora, no meio do tiroteio, a gente perdeu ele de vista", relatou.

Rauan estava de folga no dia do crime (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

O amigo de Rauan, que estava ao lado da esposa da vítima quando tudo aconteceu, contou que, no momento em que o pedreiro foi atingido pelo disparo, ele tinha percebido a situação e tentava se proteger. "Rauan estava na água. Na hora que começou tudo, acho que ele ouviu e se tocou que era tiroteio. Ele saiu da água e o tiro pegou nele. Aí, ele retornou pra água pra não ser atingido por mais balas. Depois disso, não achamos mais ele", revelou o amigo que ficou horas procurando o corpo.

A esposa do pedreiro também falou sobre o sentimento de revolta com a morte de Rauan. "É uma sensação de dor como nunca tinha sentido, estou com muita revolta também. Meu marido nunca fez mal pra ninguém, não era envolvido com coisa ruim e, mesmo assim, o crime tirou a vida dele de repente. Não dá pra não sentir raiva de tudo isso, é muita maldade", declarou.

Quem era Rauan?

O amigo do pedreiro, que também estava emocionado, falou com carinho do rapaz. "Longe de ser alguém envolvido com crime. Um cara do bem, que todo mundo que conhecia gostava. Era um bom marido pra ela, um bom amigo pra nós. Difícil entender o porquê dele ter nos deixado assim. Não merecia isso", defendeu.

Rauan tentou se proteger do tiroteio saindo do mar (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

A companheira de Rauan também lembrou da figura do marido com amor. "Não tinha pessoa melhor. Era um homem do bem e que era muito querido por quem o conhecia. Rauan nunca foi de crime e nem violento. Pode perguntar para qualquer um. É muito triste perder ele dessa maneira, difícil dizer o tamanho da dor que estou sentindo", disse.

Motivação do tiroteio

Procurada pela reportagem do CORREIO, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), que emitiu boletim que confirmava a morte de Rauan, informou que trabalha com a hipótese de que o tiroteio teria acontecido por conta de uma disputa entre criminosos do bairro da Liberdade. Também procurada, a Polícia Civil (PC) afirmou que ainda não há detalhes sobre a autoria do crime e que a motivação também não está definida. A PC, no entanto, garantiu que Equipes da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) estão realizando as apurações.

