'Só trabalha quem manda nude': candidata a vaga em shopping denuncia assédio

Uma mulher recebeu um pedido de "nudes" ao se candidatar para uma vaga de emprego em um shopping do Rio de Janeiro. Nas mensagens, o entrevistador também oferece a opção de realizar um "teste do sofá", insinuando um ato sexual entre os dois.

"Só trabalha quem manda nudes ou faz o teste do sofá", diz a mensagem enviada por um funcionário da loja.

Segundo o g1, Tatiane de Souza registrou um boletim de ocorrência por assédio após o episódio. Ela também acionou a Justiça e processou o shopping, a loja e o funcionário responsável por mandar as mensagens.

Os três foram condenados a pagar indenização de R$ 50 mil. Os réus ainda podem recorrer da decisão da 7ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O caso ocorreu em 2019, quando a candidata tinha 19 anos.

Entenda o caso

A mulher enviou o currículo na seção "Trabalhe Conosco" do Shopping Metropolitano Barra, na Zona Oeste do Rio, e entrou em contato com um dos números de WhatsApp disponibilizados. EM seguida, recebeu mensagens de um homem que falava em nome do centro comercial.

O funcionário iniciou com perguntas padrões, como nome completo, idade, sobre disponibilidade de horário, local onde reside e marcou o horário da entrevista. Logo em seguida, veio o pedido pela foto íntima.

"Não estava nem esperando, ele me pegou muito de surpresa. Estava conversando comigo, marcando a entrevista e do nada já pediu um nude e apagou. Foi muito rápido e de surpresa", disse ao g1.

Ainda de acordo com a candidata, as mensagens foram apagadas em seguida. No entanto, ela conseguiu salvar as imagens da conversa no celular.

"Era doida para conseguir uma vaga em shopping, era uma coisa nova pra mim, meu sonho. Fiquei muito abalada depois disso, estava precisando do emprego", disse.

A administração do Shopping Metropolitano Barra afirmou "repudiar qualquer tipo de assédio ou violência" e alegou não ter acesso às mensagens trocadas entre os envolvidos.