Sob comando de interino, Vitória faz treino único antes de pegar o Atlético

O Vitória está pronto para mais um duelo. O elenco rubro-negro se reapresentou nesta terça-feira (7) e realizou única atividade antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. A partida será nesta quarta-feira (8), às 19h15, no Carneirão.

O treino foi comandado pelo interino Ricardo Amadeu, que estará à beira do campo contra do Carcará. O Leão já anunciou o técnico Léo Condé como substituto de João Burse, mas a estreia do novo treinador só acontecerá no próximo domingo (12), contra o Jacuipense, pela 8ª rodada do Baianão.

A atividade desta terça-feira começou com reunião no vestiário e, em seguida, aquecimento. Na sequência, Amadeu promoveu um tático com os prováveis titulares, movimentando os jogadores para acertar o posicionamento em campo. Os demais fizeram uma atividade em campo reduzido. O interino ainda trabalhou bola parada ofensiva e defensiva.

Novos contratados, Pedro Bicalho e Thiago Lopes participaram da atividade normalmente. Os dois já estão regularizados e podem estrear pelo Vitória.