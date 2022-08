Sob direção de Lázaro Ramos, espetáculo reestreia no TCA com Ícaro Silva

O premiado espetáculo Namíbia, Não! está com reestreia marcada no Teatro Castro Alves, em Salvador, no dia 5 de agosto, dois meses antes de chegar aos palcos paulistanos em novembro próximo. Trata-se de uma celebração aos 10 anos da peça que marcou a estreia de Lázaro Ramos na direção de espetáculos adultos.

Namíbia é protagonizado pelo ator Ícaro Silva, que vive atualmente o vilão Leonardo da novela "Cara e Coragem". O espetáculo conta ainda com seu autor no elenco, o dramaturgo Aldri Anunciação, que estrelou filmes premiados como Ilha e Café com Canela, além de ser apresentador de TV na Rede Bahia (afiliada da Globo).

O espetáculo narra a história de André e Antônio, advogados que são surpreendidos por uma Medida Provisória do Governo brasileiro que obriga a todos os cidadãos com características que indiquem uma ascendência africana a regressarem a seus pretensos países de origem. Todos devem ser capturados e devolvidos às nações da África, sob o pretexto de “corrigir” o erro histórico da escravização dos africanos nas terras brasileiras. A partir daí, a narrativa se desenrola, contando a história de um Brasil do futuro, numa realidade distópica.

A peça estreou em março de 2011, no Teatro Castro Alves (BA) e, ao longo de 10 anos, levou cerca de um milhão de pessoas aos teatros brasileiros.

