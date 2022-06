Sob os olhares de Enderson, Bahia vence o Brusque e se recupera na Série B

O Bahia voltou a vencer na Série B. Depois de duas derrotas seguidas, o tricolor reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Brusque, por 2x0, na noite desta terça-feira (28), no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Sob os olhares do técnico Enderson Moreira, que acompanhou a partida de um dos camarotes do estádio, o tricolor construiu o triunfo ainda no primeiro tempo, com gols de Rezende e Rodallega. O colombiano balançou as redes pela primeira vez na Série B.

O resultado deixa o Bahia na terceira colocação, com 28 pontos. O próximo compromisso do Esquadrão na Série B será no domingo (3), quando recebe o Grêmio, na Fonte Nova.

EFICIENTE

Apesar da ausência no banco de reservas por não ter sido regularizado a tempo, Enderson Moreira mudou o esquema do Bahia. Patrick se juntou a Mugni, Rezende e Daniel no meio-campo, enquanto Rildo e Rodallega formaram a dupla de ataque. Na lateral direita, o garoto André ficou com a vaga do suspenso Borel.

Mesmo com o meio-campo mais povoado, o tricolor teve dificuldade para segurar o Brusque nos primeiros minutos. Apostando na marcação alta, o time catarinense fez pressão no ataque e forçou o Esquadrão a cometer erros no campo de defesa.

Aos poucos, o Bahia conseguiu colocar a bola no chão, mas pecava na hora do passe. Quando o tricolor acertou, o gol saiu. Aos 13 minutos, Daniel cruzou pelo lado direito. Rildo tentou de cabeça e o goleiro Jordan fez a defesa, mas soltou nos pés de Rezende, que só teve o trabalho de mandar para as redes.

Apesar do gol do Bahia, o que se viu no primeiro tempo foi um jogo de muita disputa no meio-campo e pouca criatividade. Com a marcação pouco ajustada, o tricolor dava espaço para as investidas do Brusque. Aos 27 minutos, Pará chutou cruzado e tirou tinta da trave de Danilo Fernandes.

Na primeira etapa, aliás, as melhores chances foram dos donos da casa. O goleiro do Bahia foi obrigado a fazer grande defesa na bola desviada por Ignácio, que quase marcou contra. Na sequência, Crislan recebeu livre após cobrança de escanteio, mas não conseguiu finalizar e perdeu a chance do empate.

Do outro lado, o Bahia mostrou eficiência. Aos 47 minutos, o tricolor puxou o contra-ataque. Rildo cruzou rasteiro e Rodallega pegou de primeira para marcar o segundo gol do Esquadrão na partida . Foi o primeiro tento do colombiano na Série B.

TRIUNFO GARANTIDO

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time. Diante da vantagem no placar, o tricolor recuou as linhas e se posicionou para buscar o contra-ataque. Com mais posse de bola, o Brusque se lançou ao ataque, mas só conseguia incomodar em chutes de fora da área.

Usando os lados do campo, o time catarinense encontrou espaços para entrar na defesa tricolor. O atacante Álvaro foi na linha de fundo e cruzou rasteiro. Danilo Fernandes conseguiu cortar na hora certa.

Para tentar deixar o Bahia mais ofensivo, o auxiliar Luis Fernando Flores colocou Vitor Jacaré no lugar de Lucas Mugni. Apesar da mudança, o time seguiu com muita dificuldade para levar perigo ao gol adversário.

Só aos 38 minutos o Esquadrão conseguiu aparecer bem no ataque. Raí Nascimento mandou chute cruzado e por pouco não ampliou o placar. Apesar das chegadas do Brusque, o Esquadrão conseguiu se defender bem nos minutos finais e garantiu o triunfo fora de casa.



FICHA TÉCNICA

Brusque 0x2 Bahia - Série B do Brasileirão (15ª rodada)

Brusque: Jordan, Pará (Edilson), Wallace, Jeferson Bahia e Airton; Rodolfo, Zé Matheus (Álvaro) e Balotelli; Crislan (Jailson), Alex Sandro (Fernandinho) e Alex Ruan (Júnior Todinho). Técnico: Luan Carlos.

Bahia: Danilo Fernandes, André (Gabriel Xavier), Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Mugni (Jacaré), Rezende (Emerson Santos) e Daniel; Rildo (Raí) e Rodallega (Matheus Davó). Técnico: Luís Fernando Flores (interino).

Local: estádio Augusto Bauer (Brusque-SC)

Gol: Rezende, aos 13 minutos do 1º tempo, Rodallega, aos 47

Cartão: Jeferson Bahia, Rodolfo (Brusque); Ignácio, Rildo, Raí (Bahia)

Público:3.176

Renda: R$ 86.945,00

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo)

VAR: Vinicius Furlan (SP)