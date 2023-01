Sob pressão, João Burse comemora: "Sensação de alívio'

Enfim, João Burse pôde voltar a analisar um resultado positivo à frente do Vitória. Pressionado após quatro tropeços, o treinador comemorou após vencer o Doce Mel por 3x0, na noite desta quinta-feira (26), no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

"Sensação de alívio, né? A gente se dedicou bastante, mas infelizmente os resultados não estavam acontecendo. Mas é continuar trabalhando. Era isso no momento ruim e agora na vitória também. Não tem outro caminho", disse o técnico, que se mostrou satisfeito com o que time produziu.

"Tivemos volume, criamos chances. O adversário não incomodou muito. No segundo tempo conseguimos tranquilidade ao fazer um gol", analisou.

No primeiro tempo, o Leão demorou a construir lances de perigo. Todos os gols foram marcados na etapa final, com as assinaturas de Rafinha, Nicolás Dibble e Alisson Santos.

"Os jogadores estavam ansiosos para fazer o gol, para ajudar. Então a gente deu confiança (no vestiário), cobramos um pouco mais de atenção para finalizar e, felizmente, eles conseguiram", contou. "Temos atletas que têm entrado e dado resposta. A gente precisava disso. Confiança. Os atletas precisavam. Amanhã todos vão treinar com sorriso no rosto".

Burse também comentou o pênalti perdido por Tréllez, ainda no primeiro tempo do jogo. "Todo jogo, toda vitória, a gente ganha confiança. O Tréllez sempre se dedica muito. Ele infelizmente perdeu o pênalti, mas é um jogador que tem toda nossa confiança".

O Vitória volta a campo no domingo (29), às 16h, quando disputa o primeiro Ba-Vi da temporada. O clássico, válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano, será disputado na Fonte Nova. "Todo clássico é importante. Sabemos da responsabilidade e vamos estar preparados para o Ba-Vi", garantiu Burse.