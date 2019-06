Sob Pressão: Marjorie Estiano vira assunto na web após atuação em minissérie

O episódio da série Sob Pressão, exibido na última quarta-feira (26) na TV Globo, virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na madrugada de quinta-feira e bateu recorde de audiência na terceira temporada. Segundo a Globo, em São Paulo, o episódio teve média de 24 pontos e 40% participação.

Ainda de acordo com a emissora, o número de depoimentos cresceu 435% em relação à última exibição e o nome da série foi pesquisado mais de 20 mil vezes no Google. Além disso, a tag #SobPressão ficou 6 horas nos TTs mundo e 8 horas nos TTs Brasil.

O sucesso deveu-se sobretudo à atuação da atriz Marjorie Estiano, 37 anos, que surpreendeu os internautas imprimindo toda carga emotiva ao drama de sua personagem, a médica Carolina. Com apenas uma câmera e filmagem sem cortes, os fãs puderam sentir a angústia de Carolina ao não conseguir ouvir os batimentos do bebê que esperava.

A sequência teve, como pano de fundo, a troca de tiros entre milicianos e policiais – e o hospital se tornou um cenário de guerra, com gente ferida e equipe médica, com nervos a flor da pele, tendo de socorrer os pacientes mesmo com o perigo iminente de serem atingido. . Em meio ao fogo cruzado, a personagem de Marjorie Estiano tentava alcançar um material, para atender um baleado, quando foi atingida por uma maca na barriga.

A série conta histórias dramáticas vividas pela equipe de emergência de um hospital público do Rio de Janeiro e a relação improvável entre dois profissionais que superam todos os limites para manter os pacientes vivos.

Confira a repercussão da atuação de Marjorie na internet: