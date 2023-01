Sob pressão, Vitória encara o Santa Cruz na Copa do Nordeste

Acabar ou ao menos amenizar a crise. Esse é o objetivo do Vitória na estreia da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na zona de rebaixamento do Campeonato Baiano, o rubro-negro quer usar o regional para iniciar a reabilitação na temporada. Neste sábado (21), às 17h30, o Leão jogará diante de sua torcida, no Barradão, contra o Santa Cruz.

Depois de vencer Cordino-MA e Jacuipense-BA nas eliminatórias do regional, o time rubro-negro registrou um início catastrófico no estadual. Empatou com o Bahia de Feira na estreia e perdeu para Itabuna (4x1) e Juazeirense (3x1) na sequência. Os resultados ligaram um alerta na Toca, já que o Leão ficou fora das semifinais nas últimas quatro edições do campeonato.

O desempenho ruim colocou pressão no time e no trabalho do técnico João Burse. Um dos principais responsáveis pelo acesso à Série B do Brasileiro, o comandante da equipe vermelha e preta apresenta este ano números diferentes da última temporada.

Em 2022, Burse comandou o clube em 14 jogos, todos na Série C do Brasileiro, e alcançou 64% de aproveitamento. Em 2023, ele esteve a frente de cinco partidas, duas na pré-Copa do Nordeste e três no Baiano. O aproveitamento é de apenas 46,6%.

Apesar dos resultados recentes ruins, João Burse foi mantido no cargo, mas precisará entregar mais a partir de agora. O técnico participou da montagem do elenco atual e vem trabalhando com a equipe há quase dois meses focado na temporada 2023. A partir deste confronto contra o Santa Cruz, ele passa a ter todos os reforços regularizados.

“O Vitória, com a sua grandeza, não pode passar por uma situação dessas. Cabe a nós levantar a cabeça e dar sequência. Não queríamos estar nessa posição, mas aconteceu e temos que ser fortes para dar a volta por cima”, avisou o treinador após a derrota diante da Juazeirense.

Desfalque e reforços

Burse será obrigado a mexer na escalação para o jogo contra a equipe pernambucana. Com uma lesão na coxa, o lateral direito Railan foi vetado pelo deparamento médico. Ele será substituído por Zeca. Último jogador contratado pelo clube, ele teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na sexta-feira e está apto para entrar em campo.

Quem também está regularizado e à disposição do treinador rubro-negro é o uruguaio Nicolas Dibble. O atacante de 28 anos vem treinando com o elenco há quase dois meses e pode, enfim, estrear no Leão.

O setor ofensivo também ganhou o reforço do meia-atacante Alan Pedro. Revelado na Toca do Leão, ele está relacionado para o jogo e será opção entre os reservas. Alan Pedro havia sido emprestado para a Aparecidense, mas um problema contratual fez com que retornasse ao elenco rubro-negro.

Uma possível escalação do Vitória contra o Santa Cruz terá os seguintes nomes: Dalton, Zeca, Dankler, Marco Antônio e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Eduardo; Gegê, Léo Gamalho e Rafinha.