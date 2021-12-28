Sobe para 21 o número de mortos por causa da chuva na Bahia

Um rapaz de 19 anos morreu na noite da segunda-feira (27) ao tentar atravessar uma enxurrada em Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) ele acabou se afogando. Com isso, sobe para 21 o número de vítimas fatais em decorrência das chuvas.
As enchentes, que acontecem em mais de 130 municípios, afetou 471.786 pessoas. No total, a chuva já deixou 34.163 desabrigados e 42.929 desalojados. Ainda de acordo com Sudec, 358 ficaram feridas.
Os municípios com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (2), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2).
Leia mais sobre a chuva na Bahia
Municípios com decreto de situação de emergência:
1. ALCOBAÇA
2. AMARGOSA
3. AMÉLIA RODRIGUES
4. ANAGÉ
5. ANDARAÍ
6. ANGICAL
7. APUAREMA
8. ARATACA
9. AURELINO LEAL
10. BAIXA GRANDE
11. BARRA DO CHOÇA
12. BARRA DO ROCHA
13. BELMONTE
14. BELO CAMPO
15. BOA VISTA DO TUPIM
16. BREJÕES
17. BREJOLÂNDIA
18. BUERAREMA
19. CAATIBA
20. CACHOREIRA
21. CAETANOS
22. CAMACAN
23. CAMAMU
24. CANAVIEIRAS
25. CARAVELAS
26. CATURAMA
27. COARACI
28. COCOS
29. CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
30. COTEGIPE
31. CRAVOLÂNDIA
32. DÁRIO MEIRA
33. DOM BÁSILIO
34. ENCRUZILHADA
35. ESPLANADA
36. EUNÁPOLIS
37. FEIRA DE SANTANA
38. FIRMINO ALVES
39. FLORESTA AZUL
40. GANDÚ
41. GONGOGI
42. GOVERNADOR MANGABEIRA
43. GUARATINGA
44. IAÇU
45. IBICARAI
46. IBICOARA
47. IBICUÍ
48. IBIPEBA
49. IBIRAPITANGA
50. IBIRAPUÃ
51. IBIRATAIA
52. IBITIARA
53. IGRAPIUNA
54. IGUAÍ
55. ILHÉUS
56. IPIAÚ
57. ITABELA
58. ITABERABA
59. ITABUNA
60. ITACARÉ
61. ITAETÉ
62. ITAGIMIRIM
63. ITAJU DO COLÔNIA
64. ITAJUÍPE
65. ITAMARAJU
66. ITAMBÉ
67. ITANHÉM
68. ITAPÉ
69. ITAPEBI
70. ITAPETINGA
71. ITAPITANGA
72. ITAQUARA
73. ITARANTIM
74. ITORORÓ
75. ITUBERÁ
76. JAGUAQUARA
77. JEQUIÉ
78. JIQUIRIÇÁ
79. JITAÚNA
80. JUCURUÇU
81. JUSSARI
82. JUSSIAPE
83. LAFAIETE COUTINHO
84. LAJE
85. LAJEDÃO
86. LENÇÓIS
87. LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
88. MACARANI
89. MANOEL VITORINO
90. MARAGOGIPE
91. MARCIONÍLIO DE SOUZA
92. MASCOTE
93. MEDEIROS NETO
94. MILAGRES
95. MUCUGÊ
96. MUCURI
97. MUNDO NOVO
98. MUTUÍPE
99. NAZARÉ
100. NILO PEÇANHA
101. NOVA CANAÃ
102. NOVA VIÇOSA
103. NOVO HORIZONTE
104. PAU BRASIL
105. PIRAÍ DO NORTE
106. POÇÕES
107. PORTO SEGURO
108. POTIRAGUÁ
109. PRADO
110. PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
111. PRESIDENTE TANCREDO NEVES
112. RIBEIRA DO POMBAL
113. RIBEIRÃO DO LARGO
114. RIO DE CONTAS
115. RUY BARBOSA
116. SANTA CRUZ CABRÁLIA
117. SANTA CRUZ DA VITÓRIA
118. SANTA INÊS
119. SANTA MARIA DA VITÓRIA
120. SANTANÓPOLIS
121. SÃO FÉLIX
122. SAPEAÇU
123. TABOCAS DO BREJO VELHO
124. TANHAÇU
125. TAPEROÁ
126. TEIXEIRA DE FREITAS
127. TEOLÂNDIA
128. UBAÍRA
129. UBAITABA
130. UBATÃ
131. URUÇUCA
132. VALENÇA
133. VEREDA
134. VITÓRIA DA CONQUISTA
135. WANDERLEY
136. WENCESLAU GUIMARÃES