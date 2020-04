Sobe para 53 o número de mortes por coronavírus na Bahia, com 1.645 casos

A Bahia registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus e chegou ao total de 53 óbitos em decorrência da pandemia. Os números foram atualizados em boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesab) divulgado no início da noite desta quarta-feira (22). O levantamento já inclui a morte de um funcionário das Organizações Sociais Irmã Dulce (Osid).

Ao todo, são 1.645 casos confirmados de covid-19 na Bahia. Destes, 1.034 são em Salvador (o que representa 62,86% dos diagnósticos) e os outros estão divididos em mais 102 municípios do estado. Já estão recuperadas 405 pessoas e 291 pacientes estão internados, sendo 61 deles em UTI.

As 53 vítimas fatais foram registradas em: Adustina (1); Araci (1); Belmonte (1); Capim Grosso (1); Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (3); Ipiaú (1); Itabuna (1); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Salvador (28); Uruçuca (2); Utinga (1); Vitória da Conquista (1). Estes números contabilizam os registros de janeiro até as 17h desta quarta-feira (22).

O 51º óbito confirmado pela Sesab foi de uma mulher de 68 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão, diabetes e asma. Ela estava internada em um hospital da rede privada na capital baiana e faleceu nesta quarta.

A 52ª morte registrada no boletim é a do funcionário da Osid, o técnico de enfermagem Antônio César Ferreira Pitta de Jesus. Ele é descrito como "homem de 48 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão e diabetes". Cesinha, como era conhecido, trabalhava no Hospital Santo Antônio e faleceu nesta quarta.

A 53ª vítima fatal foi um homem de 64 anos, também morador da capital baiana. Segundo a secretaria, ele realizava tratamento para neoplasia, foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no último sábado (18) e morreu no mesmo dia. O resultado laboratorial com o diagnóstico positivo, porém, só foi divulgado na terça (21).

A média de idade dos casos segue em 39 anos, variando de 4 dias a 99 anos. A faixa etária mais acometida é a entre 30 a 39 anos, representando 27,60% do total.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

13/4 Idosa de 82 anos (Gongogi)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

15/04 Homem de 81 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Mulher de 60 anos (Hospital público, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Idosa de 82 anos residente de Lauro de Freiras (Hospital particular de Salvador)

16/04 Homem de 28 anos (Hospital Couto Maia, Salvador)

16/4 Idoso de 73 anos (Hospital particular de Salvador)

16/4 Homem de 37 anos (Hospital filantropico em Itabuna)

16/4 Homem de 27 anos (Salvador)

17/4 Idoso de 63 anos (Hospital público, Ilhéus)

17/4 Idoso de 80 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos natural de Feira (Hospital Couto Maia, Salvador)

18/4 Idosa de 79 anos (Hospital público, Salvador)

18/4 Homem de 26 anos (era de Ipiaú, estava internado em hospital público de Salvador)

18/4 Homem de 64 anos (UPA, Salvador)

20/4 Médico de 55 anos (Hospital da Costa do Cacau, Ilhéus)

20/4 Mulher de 54 anos (residente em Água Fria, faleceu em hospital público de Salvador)

21/4 Homem de 62 anos (residente em Capim Grande, faleceu em público de Salvador)

21/4 Idosa de 97 anos (Hospital de Salvador)

22/4 Funcionário das Osid (Hospital Couto Maia, Salvador)

22/4 Mulher de 68 anos (Hospital privado, Salvador)