Sobe para 54 o número de vítimas fatais do temporal no litoral de SP

O balanço atualizado da Defesa Civil de São paulo aponta um total de 54 mortos em consequência do temporal quea tingiu o Litoral Norte do estado no último fim de semana. Do total, 53 são em São Sebastião e uma em Ubatuba. Equipes de resgate prosseguem nesta sexta-feira (24) a busca por vítimas.

Cerca de 30 pessoas continuam desaparecidas e há mais de 4 mil desalojados ou desabrigados. De acordo com o governo estadual, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. As vítimas 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças. Os demais ainda aguardam perícia e identificação.

Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários seguem com as buscas de forma ininterrupta. A ação é reduzida ao longo da noite e pela manhã, a equipe é reforçada.