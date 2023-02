Sobe para 64 o número de mortos após tempestade no litoral de São Paulo

O número de corpos encontrados após a tempestade no litoral paulista durante chegou a 64 na madrugada deste domingo (26). As informações são da Defesa Civil de São Paulo e do Corpo de Bombeiros.

Segundo o último boletim estadual, são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados na cidade. 54 vítimas foram identificadas e liberadas para o sepultamento. Segundo o governo estadual, são 19 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças.

Há previsão de chuva neste domingo na região onde as buscas são realizadas. Mas, até as 9h, ainda não chovia na Vila Sahy e, com isso, o trabalho de busca segue normalmente.

Além do trabalho de buscas, os bombeiros também agem para tentar convencer os moradores de áreas de risco a deixarem suas casas enquanto a situação não for normalizada.