Sobe para dois o número de mortos por conta das chuvas na Bahia

Mais um óbito causado pelas fortes chuvas que atingem a Bahia foi registrado nesta terça-feira (27). Dessa vez, no município de Tanhaçu, no sudoeste do Estado. A vítima é um homem, 65 anos, que se afogou após uma cabeça d’água arrastá-lo por um riacho afluente do Rio de Contas.

Com o caso, que ocorreu no último sábado (24), contabiliza-se dois óbitos na Bahia pelo cenário das chuvas intensas. O primeiro óbito, também por afogamento, foi registrado em 5 de dezembro, no município de Itapicuru, quando um homem, de 71 anos, morreu ao tentar atravessar um riacho e acabou sendo arrastado pela correnteza.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) ainda atualizou, na tarde desta terça, os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em algumas regiões do estado. Até o momento, 2.439 estão desabrigados, 25.157 desalojados e 219.389 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos das chuvas. O número total de atingidos chega a 246.995 pessoas.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 115 municípios afetados. Desse total, 100 estão com decreto de Situação de Emergência, são eles: Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Aracatu, Arataca, Aurelino Leal, Baixa Grande, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Brejões, Buerarema, Cachoeira, Caetanos, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Coaraci, Contendas do Sincorá, Dário Meira, Encruzilhada, Euclides da Cunha, Eunápolis, Fátima, Firmino Alvez, Guaratinga, Ibicaraí, Ibicuí, Ibipeba, Ibirapitanga, Ibirapuã, Igaporã, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, Itacaré, Itagibá, Itaju do Colônia, Itajuipe, Itamaraju, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapicuru, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itororó, Ituaçu, Jequié, Jiquiriça, Jitaúna, Jucuruçu, Jussari, Lafaiete Coutinho, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracás, Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Miguel Calmom, Milagres, Mirante, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Piripá, Planalto, Poções, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São Félix, Tanhaçu, Teodoro Sampaio, Ubaitaba, Ubatã, Vereda, Vitória da Conquista, Wenceslau Guimarães, Tremedal, Lagedo do Tabocal e Conceição do Jacuípe.

Corpo de Bombeiros

Dois homens foram resgatados por bombeiros militares nesta terça-feira (27). As duas vítimas estavam dentro de um veículo quando, ao passarem por uma ponte no município de Canaveiras, o rio transbordou e atingiu o veículo que ficou parcialmente submerso.

Para realizarem a retirada da dupla de forma segura, os bombeiros utilizaram botes e coletes salva-vidas. O resgate aconteceu na arena de ligação da BR 101 com a BA 001, antes da entrada de Canavieiras.

Na região de Itacaré, os bombeiros do 5° GBM, em Ilhéus, estão realizando o resgate de moradores em locais alagados. Em Itacaré, os militares permanecem, desde domingo (25), monitorando pontos estratégicos que podem ser atingidas com o aumento do volume de água.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) orienta os cidadãos a não tentarem passar em áreas alagadas. Os ambientes cobertos de água podem esconder buracos. Além disso, a velocidade da água pode estar forte, impossibilitando a travessia de pessoas ou até mesmo a água pode subir muito rápido causando alagamento.

Rodovias afetadas pelas chuvas

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) registrou 49 ocorrências em rodovias baianas, em decorrência das chuvas, desde o mês de novembro. Deste total, 41 pontos já estão com o tráfego restabelecido, três trechos estão com tráfego interrompido e cinco com o trânsito liberado em meia pista. As intervenções também contam com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura.

Trechos com tráfego interrompido

Médio Rio de Contas

Ponte sobre o Rio de Contas - BA-647: Aiquara - Palmeirinha

1 - Uma erosão em uma das cabeceiras da ponte localizada no KM 00 na BA-647, entre Aiquara e Palmeirinha, foi registrada por conta das fortes chuvas do último final de semana. A equipe técnica da Seinfra realizou uma avaliação no equipamento na manhã desta terça-feira (27/12) a fim de verificar a situação estrutural. A passagem de veículos no local está interrompida.

Médio Sudoeste da Bahia

BA-130: Maiquinique - Divisa BA/MG

2 - Um pontilhão no KM 730 na BA-130, que liga Maiquinique a divisa entre Bahia e Minas Gerais, cedeu por conta das fortes chuvas da última sexta-feira (23/12) na região do Médio Sudoeste baiano. O bueiro no ponto afetado da rodovia já foi recomposto pela empresa responsável pela manutenção da rodovia, que aguarda a redução do nível da água para iniciar os serviços de reparo no pontilhão. O local está sinalizado e o tráfego de veículos ainda está interrompido.

Litoral Sul

BA-671: Itaju do Colônia - Palmira

3 - O desvio provisório da ponte sobre o Rio Nova Alegria, entre Itaju do Colônia e Palmira, na BA-671, cedeu durante as chuvas da última sexta-feira (23/12). A empresa responsável pela manutenção da rodovia iniciará os serviços de recomposição do desvio assim que melhorar as condições climáticas. O local está sinalizado e o tráfego de veículos no trecho permanece interrompido.

Trechos com tráfego em meia pista

Médio Rio de Contas

Ponte sobre o Rio de Contas - BA-130: BR-330 - Distrito de Itajuru (Jequié)

1 - Uma erosão na cabeceira da ponte sobre o Rio de Contas, na BA-130, entre a BR-330 e o acesso ao distrito de Itajuru, em Jequié, foi registrada com as chuvas da madrugada da última segunda-feira (26/12). Uma inspeção foi realizada pela equipe técnica da Seinfra nesta terça-feira (27/12). A passagem de veículos de pequeno porte está sendo feita em meia pista. O tráfego de veículos pesados ainda não foi liberado.

Piemonte do Paraguaçu / Chapada Diamantina

BA-046: Ruy Barbosa - Utinga

2 - Um buraco na pista do km 28 da BA-046, entre Ruy Barbosa e Utinga, apareceu após as chuvas do último final de semana na região. Os serviços emergenciais no ponto afetado foram executados pela empresa responsável pela manutenção da rodovia na última segunda-feira (26/12). O local está sinalizado. A equipe técnica da Seinfra fará uma inspeção na próxima semana para verificar a situação e programar os reparos necessários. A passagem de veículos está em meia pista e o motorista deve trafegar com cuidado.

Bacia do Rio Corrente

Ponte na BA-582, que dá acesso à Canápolis

3 - Um dos aterros do encontro da ponte no acesso à Canápolis, na BA-582, cedeu por conta das chuvas da madrugada desta segunda-feira (26/12). A empresa responsável pela manutenção da rodovia está sinalizando o local afetado e iniciará os serviços emergenciais assim que melhorar as condições climáticas na região. A passagem de veículos se encontra em meia pista.

Extremo Sul

BR-489: Itamaraju - Prado

4 - Uma das cabeceiras da ponte localizada na área urbana de Itamaraju, no trecho para quem segue em direção à Prado, na BR-489, foi afetada por conta das chuvas na última sexta-feira (23/12). Os serviços emergenciais no encontro da ponte foram realizados. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no local para organizar o tráfego de veículos, que está em meia pista.

Médio Sudoeste da Bahia

BA-670: Potiraguá - Itororó

5 - Um dos encontros da ponte no km 25 da BA-670, entre Potiraguá e Itororó, cedeu por conta das chuvas na noite da última sexta-feira (23/12). Uma inspeção no local foi realizada pela equipe técnica da Seinfra no sábado (24/12). Na visita foi detectado que houve o surgimento de um buraco, que causou a interrupção parcial da via. Os serviços de reparo emergenciais estão sendo executados. O local está sinalizado pela Seinfra e o tráfego está em meia pista. A previsão é que o trânsito seja totalmente liberado ainda nesta terça-feira (27).