Sobe para seis o número de mortos após rebelião em presídio; 22 estão feridos

A rebelião ocorrida na Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, contabilizou mais um óbito, chegando ao total de seis presos mortos após o confronto. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (21) pelo secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte.

A rebelião, que deixou 22 feridos, foi iniciada pelos detentos da Penitenciária Lemos Brito no final da tarde de domingo (20). O secretário explicou que foi uma briga entre líderes de facções pelo domínio de áreas externas e internas. “O sexto ferido tomou um tiro no rosto e veio a óbito agora de tarde. Ele era o mais grave, os outros são menos graves, uns foram para o hospital e outros ficaram na própria central médica do presídio”, informou o titular da pasta.

A Penitenciária Lemos Brito abriga presos homens, já condenados em regime fechado. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), contabilizados até o dia 17 de fevereiro, a unidade tem 1.116 internos, número que excede a capacidade de 771 vagas.

A crise na penitenciária foi contida em cerca de duas horas e, de acordo com o secretário, "se a confusão tivesse virado a noite, ao invés de seis mortos, talvez pudessem ser 20 ou 30, porque até arma de fogo tinha lá”. A Polícia Civil trabalhou até a madrugada desta segunda no presídio e também foi ao local no período da manhã para fazer revista.

Sobre a arma utilizada pelos detentos durante a confusão, a polícia ainda está apurando para descobrir como o item entrou na prisão, mas o secretário explicou que os agentes sempre encontram materiais ilegais na prisão durante as vistorias. “Já achamos drogas, facas e celulares. Enviamos para Polícia Civil para abrir inquérito”, relatou.

Nestor Duarte afirmou que 10 presos de uma mesma facção foram transferidos para o Presídio de Salvador, também no complexo de Mata Escura. “Fizemos isso porque não é tecnicamente aconselhável que as pessoas que lideraram esse movimento [a rebelião], fiquem na mesma unidade”, finalizou o secretário.