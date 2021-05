Sobrancelhas: empresária transformou bulling em realização profissional

Durante a adolescência, Carla Bacelar era vítima de brincadeiras maldosas por não possuir as sobrancelhas definidas e marcadas no rosto. “Sempre pintava as sobrancelhas e aprendi a fazer o desenho para compensar, mas era terrível porque não podia tomar banho de mar ou piscina. Isso na adolescência era terrível”, conta.

O que era motivo de bulling foi, aos poucos, se transformando numa possibilidade de negócio. Especialmente, depois que ela investiu em cursos de design com hena e começou a fazer as sobrancelhas das mulheres da família e na rua em que morava. “Um dia, minha mãe me chamou atenção que eu deveria ampliar a clientela e não ficar atendendo apenas as pessoas que moravam próximas”, lembra.

Da prestação de serviço feito à domicilio ao estúdio de design de sobrancelhas, o Studio Carla Bacelar Estética, o trabalho dessa mãe empreendedora será o tema do programa Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 12, na página do Jornal Correio, às 18 horas, no Instagram. Carla foi escolhida na ação especial pelo dia das mães do Instagram do jornal que teve mais de 14 mil comentários onde as pesssoas indicaram mães empreendedoras para participar do programa.



Durante a conversa com a especialista em pequenos negócios e consultora Flávia Paixão, Carla Bacelar contará sobre como conseguiu driblar o fechamento dos espaços físicos no início da pandemia e os planos para ampliar o negócio esse ano. “Estou buscando trazer uma nova técnica de micro pigmentação para Salvador que tem como diferencial ser mais natural, feita fio a fio , mas, ao mesmo tempo, deixar mais marcada”, antecipa a novidade.

Carla também contará como enfrentou as inúmeras dificuldades durante a caminhada como empreendedora iniciante, pois antes de 2018, sua experiência se limitava a atuação como recepcionista. “No início, minha divulgação era o boca a boca das clientes, com o tempo, comecei a participar dos bazares no Facebook, mas logo logo adotei as redes sociais(@carlabacelardesigner) como uma forma de divulgar o trabalho que fazia”, recorda.

Ela lembra que, durante muito tempo, teve medo de investir todos os recursos da rescisão num novo negócio. “Foi impressionante ver que, na pandemia, muita gente fez a mesma coisa que fiz numa perspectiva de voltar a ter uma fonte de renda nesse momento em que muitos perderam seus postos de trabalho”, conta.

Para saber mais sobre essa história, não perca o programa Empregos e Soluções nessa quarta-feiras, às 18 horas, na págian do Correio, no Instagram.