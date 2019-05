Sobre amor na era da internet: Priscila Fantin estreia peça nessa sexta (3)

Depois de anos vivendo em um isolamento amoroso, Bento, vivido pelo ator Bruno Lopes, e Pilar, interpretada por Priscila Fantin, resolvem finalmente dar uma nova chance ao amor.

E é nessa aventura, rodeada da tecnologia comum no dia-a-dia, que o caminho dos dois se cruza através de um aplicativo de relacionamentos, e mostra que, apesar das personalidades opostas, é possível viver uma forte conexão com o outro. Este é o enredo do espetáculo Precisamos Falar de Amor sem Dizer Eu Te Amo.

Precisamos Falar de Amor sem Dizer Eu Te Amo

O quê: Espetáculo Precisamos Falar de Amor sem Dizer Eu Te Amo

Quando: Sábado (4), às 20h. Domingo (4) às 19h

Onde: Teatro Isba (Ondina)

Ingresso: R$ 60 | R$ 30

Venda: Bilheteria do teatro e Ingresso.com. Assinantes Clube Correio têm 60% de desconto