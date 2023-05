Sobre pássaros e poses

Dizem que de perto ninguém é normal. Eu me considero equilibrada, exceto por um detalhe: a mania de fotografar pássaros. Não sou ornitóloga, fique claro. Muito menos profissional da imagem, dessas que trabalham com Fine Art ou coisa semelhante. Meus registros são absolutamente amadores, feitos com a câmera do celular.

Mas, querem saber a verdade? Vou confessar. Sim, eu faço fotografias de aves. Em todo canto que eu vá, quase compulsivamente. E, mais, o resultado até que não compromete. E, mais ainda, acho que fazem pose, aguardam o ajuste do zoom, apreciam o fato de se tornarem alvo de olhares humanos. Suspeito até que me ouvem.

— Fique paradinho aí, pássaro que não sei o nome, pois a câmera do celular travou por excesso de imagens, as que fiz ontem de uma cambacica. Mais uma, eu sei, mas é que elas são tão bonitinhas. — E, então, após apagar um vídeo inteiro que julgava muito importante, voilá! — Finalmente, temos espaço suficiente.

Sinto uma simpatia irresistível pelos pássaros urbanos mais simples, esses que habitam os parques e as praças das cidades, senhores das árvores, frequentadores assíduos das varandas e das áreas de serviço dos prédios. Aprecio as menos empertigadas e, embora considere todas as espécies elegantes, prefiro as mais “bagunçadas”.

Ah, essas, avoados leitores, parecem não temer nada. Talvez por serem cientes (sencientes?) da força de suas asas, descem ao chão por migalhas, fazem seminário nos fios elétricos dos postes e até zoam os motoristas, dando rasantes nos para-brisas dos automóveis que aguardam virar o verde nos semáforos da vida.

Por esses dias, li uma matéria interessante sobre o reaparecimento de uma das aves mais rara do planeta, avistada por acaso na natureza, após 75 anos de aparente extinção, numa cidade do interior de Minas, chamada Botumirim. Isso foi em 2015, mas só agora, em 2023, cientistas incubaram dois ovos da espécie e nasceram filhotes.

Esse pássaro se chama Rolinha-do-Planalto e contam que ao ouvir o próprio canto, gravado por uma ornitóloga, ela veio para perto e teve a imagem registrada pela primeira vez na história. Antes, só haviam estudado exemplares mortos. Olha que coisa! Sabiam que na Ilha de Paquetá, fica o único cemitério de aves do mundo?

Ah, mas essa história fica para outra crônica.