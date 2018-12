Sobrinha de García Márquez é resgatada após quase 4 meses de sequestro

As autoridades da Colômbia resgataram nesta segunda-feira (17) Melissa Martínez García, sobrinha-neta do escritor e Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que foi sequestrada em 23 de agosto em uma zona rural de Santa Marta, anunciou o presidente colombiano, Iván Duque. Os sequestradores chegaram a exigir US$ 5 milhões pelo resgate de Melissa.

O presidente acrescentou que 11 pessoas foram capturadas na ação As autoridades colombianas tinham oferecido uma recompensa de US$ 16 mil (R$ 62 mil) por informações que permitissem o resgate de Melissa, que estudou design gráfico e, quando foi sequestrada, administrava uma plantação de bananas em Santa Marta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.