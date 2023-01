Sócia da Holding Clube, Juliana Ferraz será homenageada durante sunset em Salvador 

Juliana Ferraz (Foto: Redes Socias)

Executiva baiana radicada em São Paulo, Juliana Ferraz ganhará homenagem especial durante evento em Salvador. O sunset, apenas para convidados, será realizado por Marlon Gama e Karine Queiroz , no próximo dia 03 de fevereiro, na casa do arquiteto, com super vista para a Baía de Todos os Santos. Empresária, palestrante, influencer e comunicadora, Juliana Ferraz atualmente é sócia e comanda a divisão de negócios da Holding Clube, na qual entrou em 2018, após convite do Victor Oliva, presidente da empresa.

Ela tinha acabado de sofrer um burnout, mas encontrou todo o apoio do amigo e futuro sócio para poder se curar e encontrar uma rotina de trabalho saudável. A parceria deu mais do que certo – em 2022, por exemplo, a empresa especializada em marketing de experiências faturou mais de R$ 200 milhões.





Ensaio de Verão

Acompanhado da esposa, a administradora Mariana Magalhães, o ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil Nacional, ACM Neto, assistiu ao ensaio da Timbalada, domingo, no Candyall Guetho Square. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, o político celebrou o retorno dos eventos na temporada de verão baiano e a retomada do turismo após a pandemia de Covid-19. “É fantástico ver a cidade desse jeito. Acho que isso é a expressão da força de Salvador, de como nos preparamos ao longo de todo este tempo para sermos um dos principais destinos do Brasil. A cidade vem neste caminho de crescimento, consolidação, especialmente por conta do trabalho do prefeito Bruno (Reis). Acho que 2023 vai ser um ano muito especial para Salvador e torço para que a nossa cidade continue brilhando e a Bahia da mesma forma”, afirmou.





Alexandre Peixe (Foto: Tati Freitas/Divulgação)

Alô Alô Folia

Um super abre alas está sendo preparado pelo Alô Alô Bahia para celebrar a chegada do Carnaval 2023. No próximo 9 de fevereiro, o portal realiza uma grande festa para convidados na Casa do Carnaval, localizada no Pelourinho, com direito a show de Alexandre Peixe. Um dos grandes compositores da música baiana, autor de hits como "A Fila Andou", “100% Você”, “Não Vou Chorar", “Voa Voa”, “Tá Tudo Bem” e “Me Chama de Amor”, o artista também é uma das principais vozes do Carnaval e do Projeto Axézin, criado em 2018 para relembrar os sucessos da Axé Music.

A folia de volta

Marca registrada do pré-carnaval de Salvador há seis edições, o Bloquinho do Chá chega a 2023 com mais animação do que nunca para o tradicional Furdunço, no dia 12 de fevereiro. A festa, realizada pelos empresários Bruno Rocha e Danilo Lacerda, acontece no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória. “A festa se profissionalizou e, ao longo desses sete anos, conquistou destaque pelo alto padrão de serviço e público selecionado. Vale lembrar que em todas as edições os ingressos esgotaram”, diz Rocha. Os ingressos, que são limitados, estão à venda na plataforma Sympla.

Mariana Ximenes (Foto: Reprodução redes Sociais)

Aula de cerâmica

A atriz Mariana Ximenes esteve na Bahia, de férias, no início de janeiro. Por aqui, além de curtir o verão entre amigos, também aproveitou para ter aula de cerâmica em Maragogipinho. “Eu adoro aprender coisas novas, conhecer pessoas, lugares e culturas”, disse a artista. Mariana ainda fez elogios ao Seu Zé, quem, segundo ela, lhe deu a aula de cerâmica e também de ensinamento de vida. “Paciência, precisão, concentração, foco”.

Discurso musical

Um discurso musical, cantado pela própria ministra Margareth Menezes, marcou a cerimônia de recriação do Ministério da Cultura, ontem, em Brasília. “Peço a Deus que se consagre a bondade. Peço a Deus cultura, amor e felicidade”, cantou a ministra. O discurso foi feito em cima da música Aquarela Brasileira, na qual o compositor Silas de Oliveira destaca as riquezas culturais produzidas em diversas partes do país.

Festa no Horto

A OR promove, na próxima semana, a entrega das 140 unidades do Monvert, empreendimento de alto luxo construído no Horto Florestal, em Salvador. Segundo o presidente da incorporadora, Eduardo Pedreira, a execução de um projeto dessa magnitude naquela região é mais um marco para a empresa. “O Horto Florestal surgiu com o traço de inovação e pioneirismo da OR, que imprimiu em cada empreendimento lançado a qualidade, a sofisticação e a elegância que viraram sinônimo do bairro. Uma história de sucesso que é retomada em grande estilo”, disse.