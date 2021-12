Sociedade da Mesa traz com exclusividade uma coleção de vinhos russos para o Brasil

A Rússia tem relação antiga com vinhos: segundo documentos arqueológicos, a história vitivinícola remonta há séculos antes de Cristo. Mesmo assim, a realidade enológica é muito diferente da que conhecemos no Velho Mundo. Isso tem mudado nos últimos anos, com o país apostando em uma agricultura mais sustentável e de qualidade.

Localizada na região de Krasnodar, a Península de Taman se destaca como um símbolo da produção russa de vinhos e espumantes. A mais ensolarada do país, está localizada entre os mares Azov e Negro e fica na mesma latitude de Bordeaux, na França. Graças às condições climáticas, propicia o desenvolvimento de muitas variedades híbridas e autóctones – nativas daquele país.

IMPÉRIO RUSSO

A vinícola Kuban-Vino foi criada em 1956 e opera com o princípio de ciclo completo: desde o cultivo de vinhedos próprios (cerca de 12 mil hectares) até a completa vinificação de seus exemplares em um de seus três centros de produção. Atualmente, comercializa cerca de 56 milhões de garrafas. Só que o sucesso não se resume à alta escala de produção, mas sim aos melhores padrões de técnica, equipamentos e especialistas.

TIPICIDADE RUSSA

Krasnostop é uma variedade de uva russa nativa, considerada a cepa local com o melhor potencial para a produção de vinho tinto. O nome da casta é derivado das palavras russas krasny (que significa vermelho) e stopa (que significa caules de uva), que descreve a aparência de seus caules. Dá origem a vinhos tipicamente ricos em taninos, álcool e acidez, com sabores que lembram ameixa preta, groselha e pimenta-verde. Bom exemplar é o CHÂTEAU TAMAGNE COLLECTION KRASNOSTOP RESERVE 2014, um tinto premium que passou 12 meses em barricas de carvalho e mais três anos em garrafa (custa R$ 684 na loja online da Sociedade da Mesa).

A variedade branca rkatsiteli, casta famosa da Geórgia que encontrou refúgio em Taman, se destaca pelos aromas de flores do campo e grama, além de leve toque mineral. Também apresenta excelente versatilidade, ou seja, o equilíbrio entre açúcar e acidez a torna adequada para o uso em vinhos espumantes, de mesa, doces e até fortificados. Prove o RKATSITELI BLANCO 2019, uma bebida elegante no olfato e no paladar, que harmoniza perfeitamente com massas ao molho de camarão, salmão grelhado com legumes, lasanha de vegetais com cogumelos e queijos macios. O preço da garrafa é de R$ 119.

A saperavi é uma variedade de uva com raízes georgianas e rica história, popular em diferentes partes do mundo. Também é cultivada na Rússia e em menor quantidade na Armênia, Moldávia, Ucrânia, Uzbequistão, Azerbaijão e Austrália. O interesse que desperta nos enólogos é justificado por gerar vinhos originais e com potencial de guarda. O CHÂTEAU TAMAGNE RESERVE SAPERAVI 2017 é um tinto elaborado com frutos de vinhas com idade média de 21 anos e maturado por 12 meses em barricas de carvalho francês e americano. Custa R$ 275.

Eleito o vinho da Copa do Mundo de 2018, que aconteceu na Rússia, e o primeiro vinho russo comercializado no Brasil, o CHÂTEAU TAMAGNE GRAND SELECT ROUGE 2017 não surpreende apenas pela origem. Ele traz também duas uvas regionais, a Saperavi e a Krasnostop Anapskiy, que, juntas com as francesas Syrah e Pinot Noir, garantem o perfil frutado, a textura macio e o bom corpo – mesmo sem passar por barris de carvalho. Ideal para acompanhar carne de cordeiro, capeletti e vegetais assados. O preço dele é de R$ 119.

OUTRAS NOVIDADES

ANGELS AND DEMONS CABERNET RED 2019: um vinho 100% cabernet sauvignon, sem passagem por carvalho, que se destaca pelo perfil aromático de frutas pretas maduras – como ameixa e groselha –, com notas de canela e toque de tabaco. No paladar, é frutado, fresco, harmonioso e de taninos macios. Custa R$ 119.

AMUR 2018: elaborado com a uva amur, que foi criada por viticultores moldavos para regiões de clima mais ameno. De aroma frutado e com notas florais, é uma bebida suculenta e com ótimo frescor! Perfeito com carne branca, ratatouille de legumes grelhados e queijos frescos. Custa R$ 91.

CHÂTEAU TAMAGNE RESERVE KRASNOSTOP 2017: De cor vermelho-rubi escuro, traz no aroma um buquê complexo, rico em frutas maduras e com notas defumadas e de café – oriundas do estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês e americano. O sabor é cheio e fresco, com notas de groselha preta e ameixas. Custa R$ 275.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.