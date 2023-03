Sócio de restaurante de luxo no Salvador Shopping é acusado de assediar menores

A advogada Judith Cerqueira denunciou nas redes sociais um caso de assédio sexual sofrido por sua irmã e três amigas - todas adolescentes - em um restaurante do Salvador Shopping. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (3).

Segundo Judith, um homem idoso, que seria o sócio do 33 Steakhouse, se sentou à mesa com as meninas e iniciou os assédios. "Começou a insistir para que elas pegassem o número dele. Falou que iria levá-las para fazer um passeio de lancha e chamou para viajar. Falou ainda que iria abrir uma boate e colocaria elas dentro. Chamou outros homens do restaurante para poder mostrar as meninas menores de idade", relatou, indignada.

As meninas chegaram a comunicar ao homem que todas eram menores, mas ele teria respondido que “não tem problema gostar de menores de idade". Em seguida, ele teria pedido para manter a conversa deles em segredo. Neste momento, uma mulher da mesa ao lado ouviu toda a conversa e saiu em defesa das meninas, que ligaram para Judith.

"Eu, como toda irmã mais velha faria, me dirigi até o local e fechei uma briga com este sujeito, na frente de todos do restaurante. Ele por diversas vezes deu as costas fingindo que não era com ele, e tentou me fazer de doida. Repeti gritando tudo o que ele disse para as meninas, para todos verem o tipo de verme que é sócio do local", escreveu a advogada na publicação.

Em entrevista ao CORREIO, Judith contou que, após ser confrontado, o homem negou tudo. "Ele veio tentar explicar, dizendo que não sabia que elas eram menores de idade, sendo que ele sabia... O garçom veio se dirigir até a mesa para falar que esta não era a primeira vez que ele (o sócio) age desta forma. O garçom não disse se era em relação a menores de idade, mas vamos tomar aqui como uma atitude no geral", disse.

Logo após o caso, a advogada registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), que abriu um inquérito para apurar o caso. Em nota, a Polícia Civil confirmou o caso e informou que o autor foi identificado e prestará esclarecimentos na unidade especializada.

"Nós precisamos e devemos proteger nossas crianças e adolescentes. Eu fico imaginando em quantas delas não tem um familiar que faria o que eu fiz por elas naquele momento, quantas delas não podem ser ouvidas... Eu sou a voz dessas meninas. Eu sou a defesa que elas merecem e devem ter. Eu vou proteger com unhas e dentes os direitos delas, e vou fazer o possível para que este sujeito sofra todas as consequências juridicamente possíveis", declarou Judith.

A advogada ainda contou que as meninas estão em uma "situação bem delicada" e passam por acompanhamento psicológico desde o ocorrido. "O correto era eu ter ligado para o 190 na hora, porque já faziam a prisão dele em flagrante, mas eu nem consegui fazer isso porque elas estavam se tremendo no dia. Duas delas já fazem acompanhamento psicológico, inclusive a gente precisou marcar uma consulta de urgência, e uma passou a fazer o acompanhamento após o ocorrido. Elas estão recebendo todo o apoio e graças a Deus a equipe da delegacia tem sido ótima", destacou.

Procurada, a administração do Salvador Shopping informou que não compactua com nenhuma forma de assédio. "A denúncia já foi levada às autoridades competentes e o shopping está à disposição para colaborar com a investigação", concluiu.

Já a assessoria do 33 Steakhouse declarou que "a empresa e seus sócios repudiam qualquer tipo de assédio e está tomando todas as medidas cabíveis para o melhor esclarecimento da situação. Primamos pela excelência no atendimento, comprovados ao longo da nossa existência, pautados pelo bem servir aos baianos, e fiéis os nossos valores bem como da sociedade."

A assessoria ainda comentou que todas as imagens das câmeras de segurança foram fornecidas e que elas "mostram que a conversa não durou mais que dois minutos. Ele (o proprietário) se retirou assim que soube que elas eram menores... Talvez tenha ocorrido uma falha de interpretação."