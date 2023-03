Sócio de restaurante teria convidado meninas de 15 anos para 'tomar gin em passeio de lancha'

A mãe de mais uma das adolescentes de 15 anos que denunciam assédio supostamente cometido por um dos sócios do restaurante 33 Steakhouse, no Salvador Shopping, postou um vídeo as redes sociais falando sobre o caso.

A versão de Paloma Portela corrobora com a apresentada pela advogada Judith Cerqueira, irmã de uma outra suposta vítima.

Segundo Paloma, o empresário, que já é idoso, teria convidado as três garotas para ir na casa dele e fazer um passeio de lancha regado a gin, vinho e champagne.

Minha filha de duas amigas menores de idade estavam no restaurante e foram importunadas por um dos sócios do local. Ele sentou-se a mesa delas, ofereceu bebidas. Elas informaram que eram menores de idade e ouviram que 'não tem problema homem mais velho gostar de meninas mais novas'", denuncia Paloma.

O suposto assediador teria saído e voltado da mesa diversas vezes, além de convocar outros homens para "apreciar a beleza delas". "São crianças, com rosto e corpo de criança", ressalta a mãe.

Ele teria até alisado uma das meninas em determinado momento. "Não quero um real dele, mas quero Justiça. Elas não foram as primeiras, mas que sejam as últimas vítimas", clama.

O assédio só teria cessado quando uma moça que sentava na mesa ao lado interveio e ligou para a irmã de uma das vítimas - a advogada Judith Cerqueira.

Em entrevista ao CORREIO, Judith contou que, após ser confrontado, o homem negou tudo. "Ele veio tentar explicar, dizendo que não sabia que elas eram menores de idade, sendo que ele sabia... O garçom veio se dirigir até a mesa para falar que esta não era a primeira vez que ele (o sócio) age desta forma. O garçom não disse se era em relação a menores de idade, mas vamos tomar aqui como uma atitude no geral", disse.

Logo após o caso, a advogada registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), que abriu um inquérito para apurar o caso. Em nota, a Polícia Civil confirmou o caso e informou que o autor foi identificado e prestará esclarecimentos na unidade especializada.

"Nós precisamos e devemos proteger nossas crianças e adolescentes. Eu fico imaginando em quantas delas não tem um familiar que faria o que eu fiz por elas naquele momento, quantas delas não podem ser ouvidas... Eu sou a voz dessas meninas. Eu sou a defesa que elas merecem e devem ter. Eu vou proteger com unhas e dentes os direitos delas, e vou fazer o possível para que este sujeito sofra todas as consequências juridicamente possíveis", declarou Judith.

A advogada ainda contou que as meninas estão em uma "situação bem delicada" e passam por acompanhamento psicológico desde o ocorrido. "O correto era eu ter ligado para o 190 na hora, porque já faziam a prisão dele em flagrante, mas eu nem consegui fazer isso porque elas estavam se tremendo no dia. Duas delas já fazem acompanhamento psicológico, inclusive a gente precisou marcar uma consulta de urgência, e uma passou a fazer o acompanhamento após o ocorrido. Elas estão recebendo todo o apoio e graças a Deus a equipe da delegacia tem sido ótima", destacou.

Procurada, a administração do Salvador Shopping informou que não compactua com nenhuma forma de assédio. "A denúncia já foi levada às autoridades competentes e o shopping está à disposição para colaborar com a investigação", concluiu.

Já a assessoria do 33 Steakhouse declarou que "a empresa e seus sócios repudiam qualquer tipo de assédio e está tomando todas as medidas cabíveis para o melhor esclarecimento da situação. Primamos pela excelência no atendimento, comprovados ao longo da nossa existência, pautados pelo bem servir aos baianos, e fiéis os nossos valores bem como da sociedade."

A assessoria ainda comentou que todas as imagens das câmeras de segurança foram fornecidas e que elas "mostram que a conversa não durou mais que dois minutos. Ele (o proprietário) se retirou assim que soube que elas eram menores... Talvez tenha ocorrido uma falha de interpretação."